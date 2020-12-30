MÉLOVIN: прем’єра композиції «Dance with the Devil»

Артист MÉLOVIN презентує провокативну композицію під назвою «Dance with the Devil». Уся Європа його ще досі згадує як артиста, який підкорив глядачів під час Євробачення, його образ та номер ― досі на слуху в усіх. Про нього пишуть закордонні видання, його пісні потрапляють у топи світових чартів, BBC випускають сюжети про MÉLOVIN.

Нова композиція ― це історія душі артиста, його стану і переродження образу MÉLOVIN. Адаптація в нових пандемічних умовах далася взнаки, і в композицію «Dance with the Devil» артист вклав глибокий сенс, відобразив усі емоційні стани, що може переживати людина.

«Ця пісня допомогла мені впоратися з проблемами моєї ментальності в умовах обмеження моєї сценічної діяльності. І впевнений, допоможе і вам! Вставайте і танцюйте! Метафора диявола в контексті того стану, який хвилював мене і змушував почуватися погано. Щасливий, що можу транслювати своє життя за допомогою музики».

MÉLOVIN не боїться експериментів, а йде наперекір усім стандартам. Його сміливі образи під час фотосесій змушують усіх говорити про неординарність на особливість MÉLOVIN. Уже в 2021 році артист планує презентувати відеокліп на композицію «Dance with the Devil» та обіцяє масштабний концерт у столиці.



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