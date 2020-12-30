MÉLOVIN: премьера композиции «Dance with the Devil»

Артист MÉLOVIN представляет провокационную композицию под названием «Dance with the Devil». Вся Европа до сих пор вспоминает его как артиста, который покорил публику во время Евровидения, его образ и номер до сих пор на слуху у всех. О нем пишут зарубежные издания, его песни попадают в топы мировых чартов, BBC выпускает сюжеты о MÉLOVIN.

Новая композиция ― это история души артиста, его состояния и перерождения образа MÉLOVIN. Адаптация в новых пандемических условия дала о себе знать, и в композицию «Dance with the Devil» артист вложил глубокий смысл, отразил все эмоциональные состояния, которые может испытывать человек.

«Эта песня помогла мне справиться с проблемами моей ментальности в условиях ограничения моей сценической деятельности. И уверен, поможет и вам! Вставайте и танцуйте! Метафора дьявола в контексте состояния, которое волновало меня и заставляло чувствовать себя плохо. Счастлив, что могу транслировать свою жизнь с помощью музыки».

MÉLOVIN не боится экспериментов, а идет наперекор всем стандартам. Его смелые образы во время фотосессий заставляют всех говорить о неординарности и особенности MÉLOVIN. Уже в 2021 году артист планирует представить видеоклип на композицию «Dance with the Devil» и обещает масштабный концерт в столице.



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