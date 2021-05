Евровидение-2021: лучшие выступления Швейцарии на конкурсе

Швейцария принимает участие в международном конкурсе песни Евровидение с 1956 года. Лучшими результатами страны являются два первых места. Но неужели только эти выступления Швейцарии понравились европейским зрителям? Узнайте прямо сейчас!

Vanilla Ninja – «Cool Vibes» (2005, 8 место)

Vanilla Ninja — эстонская музыкальная группа из трех участниц, пользующаяся успехом в ряде стран Европы, особенно в Эстонии, Германии, Австрии, Швейцарии и Польше.

Немецкий продюсер Давид Брандес в свое время решил раскрутить группу в Европе. В ноябре 2003 альбом Vanilla Ninja появился в немецких чартах. Дебютный сингл «Tough Enough» положил начало успеху группы в Германии, Швейцарии и Австрии. В 2004 году Vanilla Ninja выпустили второй альбом «Traces Of Sadness», который стал золотым в Германии.

В 2005 году Vanilla Ninja представляли Швейцарию на конкурсе Евровидение, вышли в финал и заняли там 8-е место с 114 баллами. Эстонию на этом конкурсе представляла группа Suntribe, продюсером которой был Свен Лыхмус.

После 2008—2009 годов группа фактически приостановила творческую активность, ее участницы занялись сольными проектами, а также карьерой в других сферах (кино, политика и др.). Тем не менее, официально о распаде группы до сих пор объявлено не было.

Больше по теме: Евровидение-2021: участник от Швейцарии Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers»

Anna Rossinelli – «In Love for a While» (2011, 25 место)

Анна Россинелли родилась 20 апреля 1987 года. 11 декабря 2010 года она выиграла Швейцарский национальный финал (Die grosse Entscheidungs Show) с песней «In Love for a While» и была избрана представлять Швейцарию на Евровидении-2011 в Дюссельдорфе. Исполнительница выступала в первом полуфинале и набрала достаточное количество голосов, чтобы выйти в финал, где заняла последнее (25) место.

Больше по теме: Евровидение-2021: участник от Швеции Tusse с песней «Voices»

Sebalter – «Hunter of Stars» (2014, 13 место)



Себастьяно Паулесси — швейцарский певец, более известный как Sebalter.

В декабре 2013 года Sebalter выпустил свой дебютный сингл «Hunter of Stars». 1 февраля 2014 года с этой песней он был выбран представителем Швейцарии на Евровидении-2014, которое прошло в Копенгагене, Дания. Sebalter выступил во втором полуфинале 8 мая 2014 года, по результатам которого прошел в финал. В финале певец набрал 64 балла и тем самым принес своей стране 13 место.

Больше по теме: Евровидение-2021: участница от Сан-Марино Senhit с песней «Adrenalina»

Luca Hänni – «She Got Me» (2019, 4 место)



Лука Хенни — швейцарский певец, победитель 9-го сезона немецкого телешоу талантов «Германия ищет суперзвезду» (2012).

К 9 годам Лука уже начал играть на гитаре и фортепиано. За годы научился играть самостоятельно. Со временем его интерес к музыке не угас, и, выбрав профессию каменщика, Лука все-таки решил посвятить себя музыке. Бросив учебу, в 2012 году принял участие в телешоу талантов «Германия ищет суперзвезду» (немецкой версии «Американского идола») и победил, получив денежный приз в 500 000 евро и контракт с Universal Music.

Так началась его профессиональная карьера. Дебютная песня Луки — «Don’t Think About Me» (автор и продюсер Дитер Болен) — поднялась на 1-е место в Германии, Австрии и Швейцарии. На конкурсе Евровидение-2017 Лука объявлял голоса профессионального жюри от Швейцарии. В 2017 году принял участие в немецком телевизионном конкурсе «Dance Dance Dance», а в 2019 году представил Швейцарию на Евровидении в Тель-Авиве, где с песней «She Got Me» занял 4-е место.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ