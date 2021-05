Швейцарія бере участь у міжнародному конкурсі пісні Євробачення з 1956 року. Найкращими результатами країни є два перших місця. Та невже тільки ці виступи Швейцарії сподобалися європейським глядачам? Дізнайтеся просто зараз!

Vanilla Ninja ― «Cool Vibes» (2005, 8 місце)

Vanilla Ninja ― естонський музичний гурт із трьох учасниць, який має значний успіх у ряді країн Європи, особливо в Естонії, Німеччині, Австрії, Швейцарії та Польщі.

Німецький продюсер Давид Брандес свого часу вирішив розкрутити гурт у Європі. У листопаді 2003 року альбом Vanilla Ninja з’явився в німецьких чартах. Дебютний сингл «Tough Enough» поклав початок успіху гурту в Німеччині, Швейцарії та Австрії. У 2004 році Vanilla Ninja випустили другий альбом «Traces Of Sadness», який став золотим у Німеччині.

У 2005 році Vanilla Ninja представляли Швейцарію на конкурсі Євробачення, вийшли у фінал і посіли там 8-е місце з 114 балами. Естонію на цьому конкурсі представляв гурт Suntribe, продюсером якого був Свен Лихмус.

Після 2008―2009 років гурт фактично припинив творчу активність, його учасниці зайнялися сольними проєктами, а також кар’єрою в інших сферах (кіно, політика та ін.). Проте офіційно про розпад гурту досі оголошено не було.

Більше на тему: Євробачення-2021: учасник від Швейцарії Gjon’s Tears із піснею «Tout l’Univers»

Anna Rossinelli ― «In Love for a While» (2011, 25 місце)

Анна Россінеллі народилася 20 квітня 1987 року. 11 грудня 2010 року вона виграла Швейцарський національний фінал (Die grosse Entscheidungs ​​Show) з піснею «In Love for a While» і була обрана представляти Швейцарію на Євробаченні-2011 в Дюссельдорфі. Виконавиця виступала в першому півфіналі і набрала достатню кількість голосів, щоб вийти у фінал, де посіла останнє (25) місце.

Більше на тему: Євробачення-2021: учасниця від Сан-Марино Senhit з піснею «Adrenalina»

Sebalter ― «Hunter of Stars» (2014, 13 місце)

Себастьяно Паулессі ― швейцарський співак, більш відомий як Sebalter.

У грудні 2013 року Sebalter випустив свій дебютний сингл «Hunter of Stars». 1 лютого 2014 року з цією піснею він був обраний представником Швейцарії на Євробаченні-2014, яке пройшло в Копенгагені, Данія. Він виступив у другому півфіналі 8 травня 2014 року, за результатами якого пройшов у фінал. У фіналі Sebalter набрав 64 бали і тим самим приніс своїй країні 13 місце.

Більше на тему: Євробачення-2021: учасник від Швеції Tusse з піснею «Voices»

Luca Hänni ― «She Got Me» (2019, 4 місце)

Лука Хенні ― швейцарський співак, переможець 9-го сезону німецького телешоу талантів «Німеччина шукає суперзірку» (2012).

До 9 років хлопець уже почав грати на гітарі й фортепіано. За роки навчився грати самостійно. Згодом його інтерес до музики не згас, і, обравши професію муляра, Лука все-таки вирішив присвятити себе музиці. Кинувши навчання, у 2012 році він узяв участь у телешоу талантів «Німеччина шукає суперзірку» (німецькій версії «Американського ідола») і переміг, отримавши грошовий приз у 500 000 євро і контракт з Universal Music.

Так почалася його професійна кар’єра. Дебютна пісня Луки ― «Do not Think About Me» (автор і продюсер Дітер Болен) ― піднялася на 1-е місце в Німеччині, Австрії та Швейцарії. На конкурсі Євробачення-2017 він оголошував голоси професійного журі від Швейцарії. У 2017 році взяв участь у німецькому телевізійному конкурсі «Dance Dance Dance», а в 2019 році представив Швейцарію на Євробаченні в Тель-Авіві, де з піснею «She Got Me» посів 4-е місце.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ