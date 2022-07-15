Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Чому український патріотизм важливий? сюжет від 15.07.2022 | Все буде добре

Выпуск Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 на сайті СТБ! Українці й українки почали відновлювати життя та економіку у всіх сферах і як єдиний організм зосередилися на підтримці саме українського виробництва. Адже чи не кожен наш виробник відправляє частину коштів від прибутку на потреби ЗСУ. Чому український патріотизм важливий? Дивіться онлайн у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022.

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