Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ. У лиху годину всі українці об’єдналися, щоб разом побороти ворога, який напав на наші землі. Українські зірки приєдналися до опору та роблять свій внесок у перемогу. Хто зі знаменитостей боронить країну зі зброєю в руках? Як український шоу-бізнес допомагає постраждалим українцям? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на СТБ!

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