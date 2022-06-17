Обожаете сыр-косичку, но технология его приготовления вам кажется нереально сложной? Все гораздо проще, чем вы думаете! В Армении, на родине Микаэля Арояна, этот сыр называют чечил, и сегодня талантливый кулинар поделился всеми секретами его приготовления!

Ингредиенты для сыра чечил:

Молоко – 4 л;

Соль;

Лимонная кислота – 1 ч. л.;

Сычужный фермент – 1 г;

Вода – 8 л

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Приготовление сыра Чечил:

Нагреть молоко на водяной бане. Лимонную кислоту развести с небольшим количеством молока, смешать с остальным молоком. Тщательно перемешать. Нагреть массу на водяной бане, добавить разведенный в воде фермент. Кастрюлю с массой поставить на медленный огонь. Убрать кастрюлю с сырной массой в теплое место и оставить на час. Подошедший сыр разрезать на ленты и опустить в предварительно разогретую воду – плавиться. Когда сыр полностью расплавиться, кастрюлю снять с огня, а массу сыра взбить в комок. Аккуратно, с помощью перчаток, вытягивать нити сыра. Поместить вытянутый сыр на сутки в солевой раствор. Затем сформировать из нитей косичку. Хранить в холодильнике.

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Чтобы сделать из заготовки сыр Гебжалия:

Отжатый сырный сгусток подогреть, размять. Мелко порубить зелень и перемешать с сыром. Посыпать солью.

Приятного аппетита!

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Video: Домашний сыр чечил (косичка). Рецепт Микаэля Арояна Смотрите, как приготовить сыр косичку в домашних условиях. Рецепт Микаэля Арояна научит вас готовить вкусный сыр косичку дома из доступных ингредиентов