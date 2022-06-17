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Домашний сыр чечил (косичка). Рецепт Микаэля Арояна

17.06.2022

Обожаете сыр-косичку, но технология его приготовления вам кажется нереально сложной? Все гораздо проще, чем вы думаете! В Армении, на родине Микаэля Арояна, этот сыр называют чечил, и сегодня талантливый кулинар поделился всеми секретами его приготовления!

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Ингредиенты для сыра чечил:

  • Молоко – 4 л;
  • Соль;
  • Лимонная кислота – 1 ч. л.;
  • Сычужный фермент – 1 г;
  • Вода – 8 л

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Приготовление сыра Чечил:

  1. Нагреть молоко на водяной бане.
  2. Лимонную кислоту развести с небольшим количеством молока, смешать с остальным молоком.
  3. Тщательно перемешать.
  4. Нагреть массу на водяной бане, добавить разведенный в воде фермент.
  5. Кастрюлю с массой поставить на медленный огонь.
  6. Убрать кастрюлю с сырной массой в теплое место и оставить на час.
  7. Подошедший сыр разрезать на ленты и опустить в предварительно разогретую воду – плавиться.
  8. Когда сыр полностью расплавиться, кастрюлю снять с огня, а массу сыра взбить в комок.
  9. Аккуратно, с помощью перчаток, вытягивать нити сыра.
  10. Поместить вытянутый сыр на сутки в солевой раствор.
  11. Затем сформировать из нитей косичку.
  12. Хранить в холодильнике.

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Чтобы сделать из заготовки сыр Гебжалия:

  1. Отжатый сырный сгусток подогреть, размять.
  2. Мелко порубить зелень и перемешать с сыром. Посыпать солью.

Приятного аппетита!

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Video: Домашний сыр чечил (косичка). Рецепт Микаэля Арояна

Смотрите, как приготовить сыр косичку в домашних условиях. Рецепт Микаэля Арояна научит вас готовить вкусный сыр косичку дома из доступных ингредиентов

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