Домашний сыр чечил (косичка). Рецепт Микаэля Арояна
17.06.2022
Обожаете сыр-косичку, но технология его приготовления вам кажется нереально сложной? Все гораздо проще, чем вы думаете! В Армении, на родине Микаэля Арояна, этот сыр называют чечил, и сегодня талантливый кулинар поделился всеми секретами его приготовления!
Ингредиенты для сыра чечил:
- Молоко – 4 л;
- Соль;
- Лимонная кислота – 1 ч. л.;
- Сычужный фермент – 1 г;
- Вода – 8 л
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Приготовление сыра Чечил:
- Нагреть молоко на водяной бане.
- Лимонную кислоту развести с небольшим количеством молока, смешать с остальным молоком.
- Тщательно перемешать.
- Нагреть массу на водяной бане, добавить разведенный в воде фермент.
- Кастрюлю с массой поставить на медленный огонь.
- Убрать кастрюлю с сырной массой в теплое место и оставить на час.
- Подошедший сыр разрезать на ленты и опустить в предварительно разогретую воду – плавиться.
- Когда сыр полностью расплавиться, кастрюлю снять с огня, а массу сыра взбить в комок.
- Аккуратно, с помощью перчаток, вытягивать нити сыра.
- Поместить вытянутый сыр на сутки в солевой раствор.
- Затем сформировать из нитей косичку.
- Хранить в холодильнике.
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Чтобы сделать из заготовки сыр Гебжалия:
- Отжатый сырный сгусток подогреть, размять.
- Мелко порубить зелень и перемешать с сыром. Посыпать солью.
Приятного аппетита!
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Video: Домашний сыр чечил (косичка). Рецепт Микаэля Арояна
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