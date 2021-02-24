Хотите сделать самый оригинальный, незабываемый, еще и вкусненький подарок для любимой к 8 марта? Или хотите порадовать свою маму и бабушку чем-то необычным? Тогда «вырастите» цветы своими руками на своей же кухне без земли и удобрений! Кулинар Сергей Калинин уверяет, что такие фиалки придутся всем по вкусу!

Ингредиенты для салата:

Куриное филе – 200 г;

Сыр твердый – 100 г;

Шампиньоны маринованные – 100 г;

Болгарский перец красный – 2 шт.;

Апельсин – 1 шт.;

Чернослив – 10 шт.

Ингредиенты для соуса:

Йогурт – 200 г;

Горчица зернистая – 1 ч. л.;

Лимонный сок – 2 ст. л.;

Цедра апельсина

Ингредиенты для оформления:

Подсушенные кусочки хлеба – 50 г;

Шпинат свежий – 100 г;

Редис – 120 г;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Свекла – 1 шт.

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Приготовление салата:

Куриное филе посолить, поперчить – обжарить с двух сторон, нарезать ломтиками. Сыр натереть на крупной терке. Грибы разрезать на 4 части. Перец нарезать соломкой. Апельсин очистить, разделить на дольки. Каждую дольку очистить от шкурки, нарезать. Чернослив измельчить. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Приготовление соуса:

Йогурт смешать с горчицей, лимонным соком и цедрой апельсина. Заправить салат соусом. Блюдо выстелить пищевой пленкой, выложить салат и поставить в холодильник на час.

Формирование салата:

Яйцо сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Желтки мелко порезать. Редис порезать тонкими кружками. Сервировочным блюдом накрыть миску с салатом и перевернуть. Снять миску и пищевую пленку. По бокам салат обложить крекерами, как горшочек. Сверху украсить листьями шпината, сложенными из редиса розочками, в центр каждой положить немного желтка.

Video: Оригинальный подарок к 8 марта – съедобная фиалка! Рецепт Сергея Калинина Хотите сделать самый оригинальный, незабываемый, еще и вкусненький подарок для любимой к 8 марта? Тогда «вырастите» цветы своими руками без земли и удобрений.