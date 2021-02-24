Оригинальный подарок к 8 марта – съедобная фиалка! Рецепт Сергея Калинина
24.02.2021
Хотите сделать самый оригинальный, незабываемый, еще и вкусненький подарок для любимой к 8 марта? Или хотите порадовать свою маму и бабушку чем-то необычным? Тогда «вырастите» цветы своими руками на своей же кухне без земли и удобрений! Кулинар Сергей Калинин уверяет, что такие фиалки придутся всем по вкусу!
Ингредиенты для салата:
- Куриное филе – 200 г;
- Сыр твердый – 100 г;
- Шампиньоны маринованные – 100 г;
- Болгарский перец красный – 2 шт.;
- Апельсин – 1 шт.;
- Чернослив – 10 шт.
Ингредиенты для соуса:
- Йогурт – 200 г;
- Горчица зернистая – 1 ч. л.;
- Лимонный сок – 2 ст. л.;
- Цедра апельсина
Ингредиенты для оформления:
- Подсушенные кусочки хлеба – 50 г;
- Шпинат свежий – 100 г;
- Редис – 120 г;
- Яйцо куриное – 1 шт.;
- Свекла – 1 шт.
Больше по теме: Американский сливовый пирог от Сергея Калинина
Приготовление салата:
- Куриное филе посолить, поперчить – обжарить с двух сторон, нарезать ломтиками.
- Сыр натереть на крупной терке. Грибы разрезать на 4 части. Перец нарезать соломкой.
- Апельсин очистить, разделить на дольки. Каждую дольку очистить от шкурки, нарезать. Чернослив измельчить. Все ингредиенты хорошо перемешать.
Приготовление соуса:
- Йогурт смешать с горчицей, лимонным соком и цедрой апельсина. Заправить салат соусом.
- Блюдо выстелить пищевой пленкой, выложить салат и поставить в холодильник на час.
Формирование салата:
- Яйцо сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Желтки мелко порезать. Редис порезать тонкими кружками.
- Сервировочным блюдом накрыть миску с салатом и перевернуть. Снять миску и пищевую пленку.
- По бокам салат обложить крекерами, как горшочек. Сверху украсить листьями шпината, сложенными из редиса розочками, в центр каждой положить немного желтка.
Video: Оригинальный подарок к 8 марта – съедобная фиалка! Рецепт Сергея Калинина
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=