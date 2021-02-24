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Оригинальный подарок к 8 марта – съедобная фиалка! Рецепт Сергея Калинина

24.02.2021

Хотите сделать самый оригинальный, незабываемый, еще и вкусненький подарок для любимой к 8 марта? Или хотите порадовать свою маму и бабушку чем-то необычным? Тогда «вырастите» цветы своими руками на своей же кухне без земли и удобрений! Кулинар Сергей Калинин уверяет, что такие фиалки придутся всем по вкусу!

Ингредиенты для салата:

  • Куриное филе – 200 г;
  • Сыр твердый – 100 г;
  • Шампиньоны маринованные – 100 г;
  • Болгарский перец красный – 2 шт.;
  • Апельсин – 1 шт.;
  • Чернослив – 10 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • Йогурт – 200 г;
  • Горчица зернистая – 1 ч. л.;
  • Лимонный сок – 2 ст. л.;
  • Цедра апельсина

Ингредиенты для оформления:

  • Подсушенные кусочки хлеба – 50 г;
  • Шпинат свежий – 100 г;
  • Редис – 120 г;
  • Яйцо куриное – 1 шт.;
  • Свекла – 1 шт.

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Приготовление салата:

  1. Куриное филе посолить, поперчить – обжарить с двух сторон, нарезать ломтиками.
  2. Сыр натереть на крупной терке. Грибы разрезать на 4 части. Перец нарезать соломкой.
  3. Апельсин очистить, разделить на дольки. Каждую дольку очистить от шкурки, нарезать. Чернослив измельчить. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Приготовление соуса:

  1. Йогурт смешать с горчицей, лимонным соком и цедрой апельсина. Заправить салат соусом.
  2. Блюдо выстелить пищевой пленкой, выложить салат и поставить в холодильник на час.

Формирование салата:

  1. Яйцо сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Желтки мелко порезать. Редис порезать тонкими кружками.
  2. Сервировочным блюдом накрыть миску с салатом и перевернуть. Снять миску и пищевую пленку.
  3. По бокам салат обложить крекерами, как горшочек. Сверху украсить листьями шпината, сложенными из редиса розочками, в центр каждой положить немного желтка.

Video: Оригинальный подарок к 8 марта – съедобная фиалка! Рецепт Сергея Калинина

Хотите сделать самый оригинальный, незабываемый, еще и вкусненький подарок для любимой к 8 марта? Тогда «вырастите» цветы своими руками без земли и удобрений.

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