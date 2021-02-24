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Оригінальний подарунок до 8 березня – їстівна фіалка! Рецепт Сергія Калініна

24.02.2021

Хочете зробити найоригінальніший, незабутній, ще й смачненький подарунок для коханої до 8 березня? Або хочете порадувати свою маму і бабусю чимось незвичайним? Тоді «виростіть» квіти на власній кухні без землі і добрив! Кулінар Сергій Калінін запевняє, що такі фіалки прийдуться всім до смаку!

Інгредієнти для салату:

  • Куряче філе – 200 г;
  • Сир твердий – 100 г;
  • Печериці мариновані – 100 г;
  • Болгарський перець червоний – 2 шт.;
  • Апельсин – 1 шт.;
  • Чорнослив – 10 шт.

Інгредієнти для соусу:

  • Йогурт – 200 г;
  • Гірчиця зерниста – 1 ч. л.;
  • Лимонний сік – 2 ст. л.;
  • Цедра апельсина

Інгредієнти для оформлення:

  • Підсушені шматочки хліба – 50 г;
  • Шпинат свіжий – 100 г;
  • Редис – 120 г;
  • Яйце куряче – 1 шт.;
  • Буряк – 1 шт.

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Приготування салату:

  1. Куряче філе посолити, поперчити – обсмажити з двох сторін, нарізати скибочками.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Гриби розрізати на 4 частини. Перець нарізати соломкою.
  3. Апельсин очистити, розділити на часточки. Кожну часточку очистити від шкірки, нарізати. Чорнослив подрібнити. Всі інгредієнти добре перемішати.

Приготування соусу:

  1. Йогурт змішати з гірчицею, лимонним соком і цедрою апельсина. Заправити салат соусом.
  2. Блюдо вистелити харчовою плівкою, викласти салат і поставити в холодильник на годину.

Формування салату:

  1. Яйце зварити круто, відокремити білки від жовтків. Жовтки дрібно порізати. Редис порізати тонкими кружальцями.
  2. Блюдом для сервірування накрити миску з салатом і перевернути. Зняти миску і харчову плівку.
  3. З боків салат обкласти крекерами, як горщик. Зверху прикрасити листям шпинату, складеними з редису трояндочками, в центр кожної покласти трохи жовтка.

Video: Оригінальний подарунок до 8 березня – їстівна фіалка! Рецепт Сергія Калініна

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