Хочете зробити найоригінальніший, незабутній, ще й смачненький подарунок для коханої до 8 березня? Або хочете порадувати свою маму і бабусю чимось незвичайним? Тоді «виростіть» квіти на власній кухні без землі і добрив! Кулінар Сергій Калінін запевняє, що такі фіалки прийдуться всім до смаку!

Інгредієнти для салату:

Куряче філе – 200 г;

Сир твердий – 100 г;

Печериці мариновані – 100 г;

Болгарський перець червоний – 2 шт.;

Апельсин – 1 шт.;

Чорнослив – 10 шт.

Інгредієнти для соусу:

Йогурт – 200 г;

Гірчиця зерниста – 1 ч. л.;

Лимонний сік – 2 ст. л.;

Цедра апельсина

Інгредієнти для оформлення:

Підсушені шматочки хліба – 50 г;

Шпинат свіжий – 100 г;

Редис – 120 г;

Яйце куряче – 1 шт.;

Буряк – 1 шт.

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Приготування салату:

Куряче філе посолити, поперчити – обсмажити з двох сторін, нарізати скибочками. Сир натерти на крупній тертці. Гриби розрізати на 4 частини. Перець нарізати соломкою. Апельсин очистити, розділити на часточки. Кожну часточку очистити від шкірки, нарізати. Чорнослив подрібнити. Всі інгредієнти добре перемішати.

Приготування соусу:

Йогурт змішати з гірчицею, лимонним соком і цедрою апельсина. Заправити салат соусом. Блюдо вистелити харчовою плівкою, викласти салат і поставити в холодильник на годину.

Формування салату:

Яйце зварити круто, відокремити білки від жовтків. Жовтки дрібно порізати. Редис порізати тонкими кружальцями. Блюдом для сервірування накрити миску з салатом і перевернути. Зняти миску і харчову плівку. З боків салат обкласти крекерами, як горщик. Зверху прикрасити листям шпинату, складеними з редису трояндочками, в центр кожної покласти трохи жовтка.

Video: Оригінальний подарунок до 8 березня – їстівна фіалка! Рецепт Сергія Калініна Хотите сделать самый оригинальный, незабываемый, еще и вкусненький подарок для любимой к 8 марта? Тогда «вырастите» цветы своими руками без земли и удобрений.