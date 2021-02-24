Оригінальний подарунок до 8 березня – їстівна фіалка! Рецепт Сергія Калініна
24.02.2021
Хочете зробити найоригінальніший, незабутній, ще й смачненький подарунок для коханої до 8 березня? Або хочете порадувати свою маму і бабусю чимось незвичайним? Тоді «виростіть» квіти на власній кухні без землі і добрив! Кулінар Сергій Калінін запевняє, що такі фіалки прийдуться всім до смаку!
Інгредієнти для салату:
- Куряче філе – 200 г;
- Сир твердий – 100 г;
- Печериці мариновані – 100 г;
- Болгарський перець червоний – 2 шт.;
- Апельсин – 1 шт.;
- Чорнослив – 10 шт.
Інгредієнти для соусу:
- Йогурт – 200 г;
- Гірчиця зерниста – 1 ч. л.;
- Лимонний сік – 2 ст. л.;
- Цедра апельсина
Інгредієнти для оформлення:
- Підсушені шматочки хліба – 50 г;
- Шпинат свіжий – 100 г;
- Редис – 120 г;
- Яйце куряче – 1 шт.;
- Буряк – 1 шт.
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Приготування салату:
- Куряче філе посолити, поперчити – обсмажити з двох сторін, нарізати скибочками.
- Сир натерти на крупній тертці. Гриби розрізати на 4 частини. Перець нарізати соломкою.
- Апельсин очистити, розділити на часточки. Кожну часточку очистити від шкірки, нарізати. Чорнослив подрібнити. Всі інгредієнти добре перемішати.
Приготування соусу:
- Йогурт змішати з гірчицею, лимонним соком і цедрою апельсина. Заправити салат соусом.
- Блюдо вистелити харчовою плівкою, викласти салат і поставити в холодильник на годину.
Формування салату:
- Яйце зварити круто, відокремити білки від жовтків. Жовтки дрібно порізати. Редис порізати тонкими кружальцями.
- Блюдом для сервірування накрити миску з салатом і перевернути. Зняти миску і харчову плівку.
- З боків салат обкласти крекерами, як горщик. Зверху прикрасити листям шпинату, складеними з редису трояндочками, в центр кожної покласти трохи жовтка.
Video: Оригінальний подарунок до 8 березня – їстівна фіалка! Рецепт Сергія Калініна
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