Рецепты банановых коктейлей с молоком, мороженым, в блендере и без блендера

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Все буде добре

8 рецептов банановых коктейлей на любой вкус

07.07.2022

Банан – калорийный фрукт. Если вы не любите начинать утро с плотного завтрака, то банановый молочный коктейль – то, что нужно! Для подруги или мамы приготовьте коктейль с бананом, йогуртом и ягодами, а для романтического вечера отлично подойдет банановый «Дайкири». Предлагаем 8 рецептов вкусных банановых коктейлей на любой вкус!

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Классический бананово-молочный коктейль

Ингредиенты: 

  • Банан – 2 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Вода – 4 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Лед – 8 кубиков

Способ приготовления:

  1. Очистить бананы, крупно нарезать, смешать в блендере с молоком до состояния мелких кусочков.
  2. Добавить воду и сахар. Продолжить смешивать в блендере до однородности.
  3. Добавить кубики льда и измельчить еще раз.

Такого количества ингредиентов хватит на четыре порции коктейля.

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Банановый коктейль с молоком и яйцом (гоголь-моголь)

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Ингредиенты: 

  • Банан – 1 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Корица – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовить банановый коктейль в блендере, смешав ингредиенты, кроме корицы.
  2. Корицей украсить уже разлитый по стаканам напиток.

Банановый коктейль с ягодами на йогурте

Ингредиенты: 

  • Банан – 2 шт.
  • Клубника – 1 стакан
  • Черника – треть стакана
  • Апельсиновый сок – полстакана
  • Йогурт без добавок (греческий) – 370 г

Способ приготовления:

  1. Бананы почистить и нарезать большими кусочками.
  2. Клубнику очистить от чашелистиков.
  3. Чернику очистить от чашелистиков и слегка подморозить.
  4. Смешать ингредиенты в блендере до однородности.

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Банановый коктейль с апельсином и имбирем

Ингредиенты: 

  • Банан – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Свежий имбирь – половина чайной ложки (или 1 ч. л. сушеного)
  • Соевое молоко с ароматом ванили – 500 мл

Способ приготовления:

  1. Погрузить составляющие коктейля в блендер и смешать до однородности.

Банановый коктейль с добавлением арахисового масла

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Ингредиенты: 

  • Банан – 1 шт.
  • Соевое молоко – полстакана
  • Арахисовое масло – 2 ст. л
  • Мед – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Очистить и нарезать банан для блендера.
  2. Перебить в блендере кусочки банана, соевое молоко и арахисовое масло.
  3. Разлить по стаканам и нарисовать узоры медом.

Банановый коктейль с мороженым без блендера

Ингредиенты: 

  • Банан – 1 шт.
  • Мороженое – 150 г
  • Молоко – 250 мл
  • Мед или сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистить банан. Размять деревянной ложкой или венчиком в миске.
  2. Добавить мороженое. Перемешать венчиком до однородности.
  3. Добавить молоко и взбивать венчиком минимум две минуты до консистенции воздушной сметаны.
  4. Добавить мед или сахар по вкусу.

Как альтернативу для смешивания бананового коктейля без блендера используйте шейкер со льдом.

Алкогольный банановый коктейль «Дайкири»

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Ингредиенты: 

  1. Банан – 1 шт.
  2. Лед колотый – 100 г
  3. Белый ром – 45 мл
  4. Сахарный сироп – 5 мл
  5. Лимон – половинка

Приготовление:

  1. Выжать сок половины лимона.
  2. Поместить в блендер ингредиенты, добавить сок.
  3. Перемешать до однородности.

Алкогольный банановый коктейль «Солнечные мечты»

Ингредиенты: 

  • Банан – половина фрукта
  • Персик – половина фрукта
  • Ликер «Куантро» – 30 мл
  • Апельсиновый сок – 30 мл
  • Мороженое – 30 г

Способ приготовления:

  1. Взбить составляющие в блендере.
  2. Налить в бокал для мартини и подать, украсив долькой апельсина.

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