Рецепти бананових коктейлів з молоком, морозивом, в блендері і без блендера

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Все буде добре

8 рецептів бананових коктейлів на будь-який смак

07.07.2022

Банан – калорійний фрукт. Якщо ви не любите починати ранок із ситного сніданку, то банановий молочний коктейль – те, що потрібно! Для подруги або мами приготуйте коктейль з бананом, йогуртом і ягодами, а для романтичного вечора чудово підійде банановий «Дайкірі». Пропонуємо 8 рецептів смачних бананових коктейлів на будь-який смак!

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Класичний бананово-молочний коктейль

Інгредієнти: 

  • Банан – 2 шт.
  • Молоко – 1 склянка
  • Вода – 4 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Лід – 8 кубиків

Спосіб приготування:

  1. Очистити банани, крупно нарізати, змішати в блендері з молоком до стану дрібних шматочків.
  2. Додати воду і цукор. Продовжити збивати в блендері до однорідності.
  3. Додати кубики льоду і подрібнити ще раз.

Такої кількості інгредієнтів вистачить на чотири порції коктейлю.

Більше на тему: Банановий фостер – рецепт десерту від Ектора Хіменес-Браво

Банановий коктейль із молоком та яйцем (гоголь-моголь)

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Інгредієнти:

  • Банан – 1 шт.
  • Молоко – 1 склянка
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Кориця – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Приготувати банановий коктейль в блендері, змішавши інгредієнти, крім кориці.
  2. Корицею прикрасити вже розлитий у склянки напій.

Банановий коктейль з ягодами на йогурті

Інгредієнти:

  • Банан – 2 шт.
  • Полуниця – 1 склянки
  • Чорниця – третина склянки
  • Апельсиновий сік – півсклянки
  • Йогурт без добавок (грецький) – 370 г

Спосіб приготування:

  1. Банани почистити і нарізати великими шматочками.
  2. Полуницю очистити від чашолистків.
  3. Чорницю очистити від чашолистків і злегка заморозити.
  4. Змішати інгредієнти в блендері до однорідності.

Більше на тему: Ягідний десерт англійський трайфл – рецепт покроково

Банановий коктейль з апельсином та імбиром

Інгредієнти

  • Банан – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Свіжий імбир – половина чайної ложки (або 1 ч. л. сушеного)
  • Соєве молоко з ароматом ванілі – 500 мл

Спосіб приготування:

  1. Покласти складові у блендер і змішати до однорідності.

Банановий коктейль з додаванням арахісового масла

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Інгредієнти:

  • Банан – 1 шт.
  • Соєве молоко – півсклянки
  • Арахісове масло – 2 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Очистити і нарізати банан для блендера.
  2. Перебити в блендері шматочки банана, соєве молоко і арахісове масло.
  3. Розлити по склянках і намалювати візерунки медом.

Банановий коктейль із морозивом без блендера

Інгредієнти:

  • Банан – 1 шт.
  • Морозиво – 150 г
  • Молоко – 250 мл
  • Мед або цукор – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очистити банан. Розім’яти дерев’яною ложкою або вінчиком у мисці.
  2. Додати морозиво. Перемішати вінчиком до однорідності.
  3. Додати молоко і збивати вінчиком мінімум дві хвилини до консистенції повітряної сметани.
  4. Додати мед або цукор до смаку.

Як альтернативу для змішування бананового коктейлю без блендера використовуйте шейкер з льодом.

Алкогольний банановий коктейль «Дайкірі»

Інгредієнти:

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  • Банан – 1 шт.
  • Лід колотий – 100 г
  • Білий ром – 45 мл
  • Цукровий сироп – 5 мл
  • Лимон – половинка

Спосіб приготування:

  1. Вичавити сік половини лимона.
  2. Помістити в блендер інгредієнти, додати сік.
  3. Перемішати до однорідності.

Алкогольний банановий коктейль «Сонячні мрії»

Інгредієнти:

  • Банан – половина фрукта
  • Персик – половина фрукта
  • Лікер «Куантро» – 30 мл
  • Апельсиновий сік – 30 мл
  • Морозиво – 30 г

Спосіб приготування:

  1. Збити складові в блендері.
  2. Налити в келих для мартіні та подати, прикрасивши часточкою апельсина.

Більше на тему:Топ-10 рецептів коктейлів на всі випадки життя

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