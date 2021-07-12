Витаминные коктейли из «сорняков»: рецепты Аниты Луценко
12.07.2021
Многие не считают зелень самодостаточным продуктом, а некоторые вообще относятся как к сорнякам. Для таких скептиков Анита Луценко предлагает зеленые витаминные коктейли, которые придадут сил и спасут в жару – сладкий, кислый и пикантный. Попробуйте и вы измените свое мнение о зелени!
Зеленый коктейль сладкий
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.;
- Шпинат – пучок
- Лайм – ½ шт.
- Мята – веточка;
- Фенхель – 1 шт.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Минеральная вода – ½ ст.
Способ приготовления:
- Банан почистить, нарезать.
- Положить зелень в чашу блендера. Выдавить сок лайма. Взбить все ингредиенты в блендере.
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Зеленый коктейль кислый
Ингредиенты:
- Щавель – пучок;
- Яблоко – 1 шт.;
- Лимон – 1 шт.;
- Салат – пучок;
- Петрушка – пучок;
- Минеральная вода – ½ стакана;
- Лед
Способ приготовления:
- Удалить сердцевину из яблока.
- Выдавить сок лимона.
- Положить в чашу лед и взбить все ингредиенты.
Зеленый коктейль пикантный
Ингредиенты:
- Корень сельдерея – 1 шт.;
- Огурец – ½ шт.;
- Укроп – пучок;
- Шпинат – пучок;
- Кефир – ½ стакана;
- Соевый соус – 1 ч. л.;
- Растительное масло – 1 ч. л.;
- Чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
- Взбить в блендере сельдерей, зелень, огурец и кефир.
- Приправить соевым соусом и настоянным с зубчиком чеснока растительным маслом.
Video: Витаминные коктейли из «сорняков»: рецепты Аниты Луценко
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