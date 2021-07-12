Многие не считают зелень самодостаточным продуктом, а некоторые вообще относятся как к сорнякам. Для таких скептиков Анита Луценко предлагает зеленые витаминные коктейли, которые придадут сил и спасут в жару – сладкий, кислый и пикантный. Попробуйте и вы измените свое мнение о зелени!

Зеленый коктейль сладкий

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.;

Шпинат – пучок

Лайм – ½ шт.

Мята – веточка;

Фенхель – 1 шт.;

Мед – 1 ст. л.;

Минеральная вода – ½ ст.

Способ приготовления:

Банан почистить, нарезать. Положить зелень в чашу блендера. Выдавить сок лайма. Взбить все ингредиенты в блендере.

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Зеленый коктейль кислый

Ингредиенты:

Щавель – пучок;

Яблоко – 1 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Салат – пучок;

Петрушка – пучок;

Минеральная вода – ½ стакана;

Лед

Способ приготовления:

Удалить сердцевину из яблока. Выдавить сок лимона. Положить в чашу лед и взбить все ингредиенты.

Зеленый коктейль пикантный

Ингредиенты:

Корень сельдерея – 1 шт.;

Огурец – ½ шт.;

Укроп – пучок;

Шпинат – пучок;

Кефир – ½ стакана;

Соевый соус – 1 ч. л.;

Растительное масло – 1 ч. л.;

Чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

Взбить в блендере сельдерей, зелень, огурец и кефир. Приправить соевым соусом и настоянным с зубчиком чеснока растительным маслом.

Video: Витаминные коктейли из «сорняков»: рецепты Аниты Луценко Как приготовить витаминные коктейли из зелени и какие именно? Читайте рецепты витаминных коктейлей из зелени, которые предлагает попробовать Анита Луценко

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