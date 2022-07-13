Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово

Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон

Кондитеру Наталье Левензон часто пишут о проблемах, которые случаются с эклерами: тесто во время выпекания трескается, не поднимается, в нем не остается пространства для начинки, сама начинка получается жидкой и вытекает. Эклеры на самом деле не так уж и сложно готовить. Главное, нужно знать тонкости в приготовлении этого модного сейчас десерта.

Следите внимательно, как делать эклеры в домашних условиях – рецепт пошагово ниже и в видео.

Ингредиенты для теста:

Молоко – 300 мл;

Вода – 200 мл;

Масло сливочное – 200 г;

Сахар – 10 г;

Соль – 2 г;

Мука – 320 г;

Яйца – 6 шт.;

Ванилин

Приготовление теста:

Заварить тесто: Смешать воду, молоко, масло, соль, сахар. Поставить на огонь и довести до кипения. Кастрюлю снять с огня, отставить. Добавить муку, перемешать. Вернуть на небольшой огонь. Сделать тесто пластом, высушивать его лопаткой. Лопатка не должна прилипать к тесту. Перекинуть тесто в миксер. Довести до температуры 45 градусов. В другой посуде перемешать яйца. Влить яйца порционно в миксер. Высадить эклеры 10-12 см длиной на силиконовый коврик. Разогреть духовку на максимум (в зависимости от духовки). Поставить противень с эклерами. Выключить духовку. Подождите 10 минут, пока остынет и включите на 160°. Выпекайте на этой температуре примерно 15 минут. Включить духовку на 140 градусов. Выпекать ещё 15 минут. Вынуть из духовки готовые эклеры, поставить на решётку для остывания.

Ингредиенты для крема:

Молоко – 1 л;

Сахар – 300 г;

Яйца – 4 шт.;

Мука – 120 г;

Сливочное масло – 20 г;

Ванильный сахар – 10 г;

Приготовить заварной крем.

Налить в кастрюлю один литр молока, добавить 300 граммов сахара. Поставить кастрюлю на большой огонь, все время перемешивать до полного растворения сахара, уменьшаем огонь до среднего и оставить молоко нагреваться. В миску разбить 4 яйца, добавить 120 граммов муки, перемешать миксером (не взбивать, только перемешать) до образования однородной смеси. Влить в смесь два половника горячего молока с сахаром, перемешать, добавить еще 2 половника молока, перемешать и вернуть полученную смесь в кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь и, всё время перемешивая венчиком, варить крем до загустения. Снять с огня, при необходимости процедить сквозь сито. Добавить в крем 20 граммов сливочного масла, перемешать, перелить крем в миску, добавить 10 граммов ванильного сахара, перемешать. Накрыть пищевой плёнкой и оставить остывать до комнатной температуры.

Ингредиенты для глазури:

Приготовление глазури:

Смешать пюре, сахар, воду. Подогреть до 50 градусов. Довести до кипения. Дать провариться 1 минуту. Добавить желатин. Оставить на ночь.

Эклеры начинить кремом при помощи кондитерского мешка и обмакнуть в глазурь. Украсить ягодами.

Video: Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон Как приготовить эклеры в домашних условиях рассказала Наталья Левензон. Она знает секреты, которые позволят вам приготовить идеальные эклеры в домашних условиях

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