Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово

Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон
Кондитеру Наталье Левензон часто пишут о проблемах, которые случаются с эклерами: тесто во время выпекания трескается, не поднимается, в нем не остается пространства для начинки, сама начинка получается жидкой и вытекает. Эклеры на самом деле не так уж и сложно готовить. Главное, нужно знать тонкости в приготовлении этого модного сейчас десерта.
Следите внимательно, как делать эклеры в домашних условиях – рецепт пошагово ниже и в видео.
Ингредиенты для теста:
- Молоко – 300 мл;
- Вода – 200 мл;
- Масло сливочное – 200 г;
- Сахар – 10 г;
- Соль – 2 г;
- Мука – 320 г;
- Яйца – 6 шт.;
- Ванилин
Приготовление теста:
- Заварить тесто: Смешать воду, молоко, масло, соль, сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.
- Кастрюлю снять с огня, отставить.
- Добавить муку, перемешать. Вернуть на небольшой огонь.
- Сделать тесто пластом, высушивать его лопаткой. Лопатка не должна прилипать к тесту.
- Перекинуть тесто в миксер. Довести до температуры 45 градусов.
- В другой посуде перемешать яйца.
- Влить яйца порционно в миксер.
- Высадить эклеры 10-12 см длиной на силиконовый коврик.
- Разогреть духовку на максимум (в зависимости от духовки). Поставить противень с эклерами. Выключить духовку. Подождите 10 минут, пока остынет и включите на 160°. Выпекайте на этой температуре примерно 15 минут.
- Включить духовку на 140 градусов. Выпекать ещё 15 минут.
- Вынуть из духовки готовые эклеры, поставить на решётку для остывания.
Ингредиенты для крема:
- Молоко – 1 л;
- Сахар – 300 г;
- Яйца – 4 шт.;
- Мука – 120 г;
- Сливочное масло – 20 г;
- Ванильный сахар – 10 г;
Приготовить заварной крем.
- Налить в кастрюлю один литр молока, добавить 300 граммов сахара.
- Поставить кастрюлю на большой огонь, все время перемешивать до полного растворения сахара, уменьшаем огонь до среднего и оставить молоко нагреваться.
- В миску разбить 4 яйца, добавить 120 граммов муки, перемешать миксером (не взбивать, только перемешать) до образования однородной смеси.
- Влить в смесь два половника горячего молока с сахаром, перемешать, добавить еще 2 половника молока, перемешать и вернуть полученную смесь в кастрюлю.
- Поставить кастрюлю на огонь и, всё время перемешивая венчиком, варить крем до загустения.
- Снять с огня, при необходимости процедить сквозь сито. Добавить в крем 20 граммов сливочного масла, перемешать, перелить крем в миску, добавить 10 граммов ванильного сахара, перемешать.
- Накрыть пищевой плёнкой и оставить остывать до комнатной температуры.
Ингредиенты для глазури:
Приготовление глазури:
- Смешать пюре, сахар, воду. Подогреть до 50 градусов.
- Довести до кипения. Дать провариться 1 минуту. Добавить желатин. Оставить на ночь.
Эклеры начинить кремом при помощи кондитерского мешка и обмакнуть в глазурь. Украсить ягодами.
Video: Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон
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