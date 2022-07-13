Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон

13.07.2022

Кондитеру Наталье Левензон часто пишут о проблемах, которые случаются с эклерами: тесто во время выпекания трескается, не поднимается, в нем не остается пространства для начинки, сама начинка получается жидкой и вытекает. Эклеры на самом деле не так уж и сложно готовить. Главное, нужно знать тонкости в приготовлении этого модного сейчас десерта.

Следите внимательно, как делать эклеры в домашних условиях – рецепт пошагово ниже и в видео.

vlcsnap-2017-03-23-19h26m07s250

Ингредиенты для теста:

  • Молоко – 300 мл;
  • Вода – 200 мл;
  • Масло сливочное – 200 г;
  • Сахар – 10 г;
  • Соль – 2 г;
  • Мука – 320 г;
  • Яйца – 6 шт.;
  • Ванилин

Приготовление теста:

  1. Заварить тесто: Смешать воду, молоко, масло, соль, сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.
  2. Кастрюлю снять с огня, отставить.
  3. Добавить муку, перемешать. Вернуть на небольшой огонь.
  4. Сделать тесто пластом, высушивать его лопаткой. Лопатка не должна прилипать к тесту.
  5. Перекинуть тесто в миксер. Довести до температуры 45 градусов.
  6. В другой посуде перемешать яйца.
  7. Влить яйца порционно в миксер.
  8. Высадить эклеры 10-12 см длиной на силиконовый коврик.
  9. Разогреть духовку на максимум (в зависимости от духовки). Поставить противень с эклерами. Выключить духовку. Подождите 10 минут, пока остынет и включите на 160°. Выпекайте на этой температуре примерно 15 минут.
  10. Включить духовку на 140 градусов. Выпекать ещё 15 минут.
  11. Вынуть из духовки готовые эклеры, поставить на решётку для остывания.

Ингредиенты для крема:

  • Молоко – 1 л;
  • Сахар – 300 г;
  • Яйца – 4 шт.;
  • Мука – 120 г;
  • Сливочное масло – 20 г;
  • Ванильный сахар – 10 г;

Приготовить заварной крем.

  1. Налить в кастрюлю один литр молока, добавить 300 граммов сахара.
  2. Поставить кастрюлю на большой огонь, все время перемешивать до полного растворения сахара, уменьшаем огонь до среднего и оставить молоко нагреваться.
  3. В миску разбить 4 яйца, добавить 120 граммов муки, перемешать миксером (не взбивать, только перемешать) до образования однородной смеси.
  4. Влить в смесь два половника горячего молока с сахаром, перемешать, добавить еще 2 половника молока, перемешать и вернуть полученную смесь в кастрюлю.
  5. Поставить кастрюлю на огонь и, всё время перемешивая венчиком, варить крем до загустения.
  6. Снять с огня, при необходимости процедить сквозь сито. Добавить в крем 20 граммов сливочного масла, перемешать, перелить крем в миску, добавить 10 граммов ванильного сахара, перемешать.
  7. Накрыть пищевой плёнкой и оставить остывать до комнатной температуры.

Ингредиенты для глазури:

Приготовление глазури:

  1. Смешать пюре, сахар, воду. Подогреть до 50 градусов.
  2. Довести до кипения. Дать провариться 1 минуту. Добавить желатин. Оставить на ночь.

Эклеры  начинить кремом при помощи кондитерского мешка и обмакнуть в глазурь. Украсить ягодами.

Video: Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон

Как приготовить эклеры в домашних условиях рассказала Наталья Левензон. Она знает секреты, которые позволят вам приготовить идеальные эклеры в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово
Все буде добре

Рецепт творожной запеканки

 Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово
Все буде добре

Как приготовить кукурузную кашу правильно и вкусно? Секреты Игоря Мисевича

 суп с фрикадельками рецепт
Все буде добре

Суп с фрикадельками: простой рецепт от Ольги Сумской

 Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово
Все буде добре

Что означают родинки: трактовка от Алены Куриловой

 вбд
Все буде добре

Творожная запеканка «как в садике»: рецепт Лизы Глинской

 маска от пигментных пятен
Все буде добре

Как избавиться от пигментных пятен? Рецепт уникальной маски!
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить