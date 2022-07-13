Як приготувати еклери в домашніх умовах: рецепт покроково

Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон
Кондитерові Наталії Левензон часто пишуть про проблеми, які трапляються з еклерами: тісто під час випікання тріскається, не піднімається, в ньому не залишається простору для начинки, сама начинка виходить рідкою і витікає. Еклери насправді не так вже й складно готувати. Головне, потрібно знати тонкощі в приготуванні цього модного зараз десерту.
Слідкуйте уважно, як робити еклери в домашніх умовах – рецепт покроково нижче і у відео.
Інгредієнти для тіста:
- Молоко – 300 мл;
- Вода – 200 мл;
- Масло вершкове – 200 г;
- Цукор – 10 г;
- Сіль – 2 г;
- Борошно – 320 г;
- Яйця – 6 шт .;
- Ванілін
Приготування тіста:
- Заварити тісто: Змішати воду, молоко, масло, сіль, цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння.
- Каструлю зняти з вогню, відставити.
- Додати борошно, перемішати. Повернути на невеликий вогонь.
- Зробити тісто пластом, висушувати його лопаткою. Лопатка не повинна прилипати до тесту.
- Перекинути тісто в міксер. Довести до температури 45 градусів.
- В іншому посуді перемішати яйця.
- Влити яйця порційно в міксер.
- Посадити еклери 10-12 см завдовжки на силіконовий килимок.
- Розігріти духовку на максимум (в залежності від духовки). Поставити деко з еклерами. Вимкнути духовку. Зачекайте 10 хвилин, поки охолоне і включіть на 160 °. Випікайте на цій температурі приблизно 15 хвилин.
- Включити духовку на 140 градусів. Випікати ще 15 хвилин.
- Вийняти з духовки готові еклери, поставити на решітку для охолодження.
Інгредієнти для крему:
- Молоко – 1 л;
- Цукор – 300 г;
- Яйця – 4 шт .;
- Борошно – 120 г;
- Вершкове масло – 20 г;
- Ванільний цукор – 10 г;
Приготувати заварний крем:
- Налити в каструлю один літр молока, додати 300 грамів цукру.
- Поставити каструлю на великий вогонь, весь час перемішувати до повного розчинення цукру, зменшуємо вогонь до середнього і залишити молоко нагріватися.
- У миску розбити 4 яйця, додати 120 грамів борошна, перемішати міксером (не збивати, тільки перемішати) до утворення однорідної суміші.
- Влити в суміш два ополоника гарячого молока з цукром, перемішати, додати ще 2 ополоника молока, перемішати і повернути отриману суміш в каструлю.
- Поставити каструлю на вогонь і, весь час перемішуючи віночком, варити крем до загустіння.
- Зняти з вогню, при необхідності процідити крізь сито. Додати в крем 20 грамів вершкового масла, перемішати, перелити крем в миску, додати 10 грамів ванільного цукру, перемішати.
- Накрити харчовою плівкою і залишити остигати до кімнатної температури.
Інгредієнти для глазурі:
- Пюре лісових ягід – 70 г;
- Цукор – 15 г;
- Пектин – 3 г;
- Желатин, замочений в воді – 10 г;
Приготування глазурі:
- Змішати пюре, цукор, воду. Підігріти до 50 градусів.
- Довести до кипіння. Дати проваритися 1 хвилину. Додати желатин. Залишити на ніч.
Еклери начинити кремом за допомогою кондитерського мішка і вмочити в глазур. Прикрасити ягодами.
Video: Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон
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