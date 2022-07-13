Як приготувати еклери в домашніх умовах: рецепт покроково

Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон

Кондитерові Наталії Левензон часто пишуть про проблеми, які трапляються з еклерами: тісто під час випікання тріскається, не піднімається, в ньому не залишається простору для начинки, сама начинка виходить рідкою і витікає. Еклери насправді не так вже й складно готувати. Головне, потрібно знати тонкощі в приготуванні цього модного зараз десерту.

Слідкуйте уважно, як робити еклери в домашніх умовах – рецепт покроково нижче і у відео.

Інгредієнти для тіста:

Молоко – 300 мл;

Вода – 200 мл;

Масло вершкове – 200 г;

Цукор – 10 г;

Сіль – 2 г;

Борошно – 320 г;

Яйця – 6 шт .;

Ванілін

Приготування тіста:

Заварити тісто: Змішати воду, молоко, масло, сіль, цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Каструлю зняти з вогню, відставити. Додати борошно, перемішати. Повернути на невеликий вогонь. Зробити тісто пластом, висушувати його лопаткою. Лопатка не повинна прилипати до тесту. Перекинути тісто в міксер. Довести до температури 45 градусів. В іншому посуді перемішати яйця. Влити яйця порційно в міксер. Посадити еклери 10-12 см завдовжки на силіконовий килимок. Розігріти духовку на максимум (в залежності від духовки). Поставити деко з еклерами. Вимкнути духовку. Зачекайте 10 хвилин, поки охолоне і включіть на 160 °. Випікайте на цій температурі приблизно 15 хвилин. Включити духовку на 140 градусів. Випікати ще 15 хвилин. Вийняти з духовки готові еклери, поставити на решітку для охолодження.

Інгредієнти для крему:

Молоко – 1 л;

Цукор – 300 г;

Яйця – 4 шт .;

Борошно – 120 г;

Вершкове масло – 20 г;

Ванільний цукор – 10 г;

Приготувати заварний крем:

Налити в каструлю один літр молока, додати 300 грамів цукру. Поставити каструлю на великий вогонь, весь час перемішувати до повного розчинення цукру, зменшуємо вогонь до середнього і залишити молоко нагріватися. У миску розбити 4 яйця, додати 120 грамів борошна, перемішати міксером (не збивати, тільки перемішати) до утворення однорідної суміші. Влити в суміш два ополоника гарячого молока з цукром, перемішати, додати ще 2 ополоника молока, перемішати і повернути отриману суміш в каструлю. Поставити каструлю на вогонь і, весь час перемішуючи віночком, варити крем до загустіння. Зняти з вогню, при необхідності процідити крізь сито. Додати в крем 20 грамів вершкового масла, перемішати, перелити крем в миску, додати 10 грамів ванільного цукру, перемішати. Накрити харчовою плівкою і залишити остигати до кімнатної температури.

Інгредієнти для глазурі:

Пюре лісових ягід – 70 г;

Цукор – 15 г;

Пектин – 3 г;

Желатин, замочений в воді – 10 г;

Приготування глазурі:

Змішати пюре, цукор, воду. Підігріти до 50 градусів. Довести до кипіння. Дати проваритися 1 хвилину. Додати желатин. Залишити на ніч.

Еклери начинити кремом за допомогою кондитерського мішка і вмочити в глазур. Прикрасити ягодами.

Video: Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон Як приготувати еклери в домашніх умовах розповіла Наталія Левензон. Вона знає секрети, які дозволять вам приготувати ідеальні еклери в домашніх умовах

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

