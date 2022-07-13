Як приготувати еклери в домашніх умовах: рецепт покроково

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Все буде добре

Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон

13.07.2022

Кондитерові Наталії Левензон часто пишуть про проблеми, які трапляються з еклерами: тісто під час випікання тріскається, не піднімається, в ньому не залишається простору для начинки, сама начинка виходить рідкою і витікає. Еклери насправді не так вже й складно готувати. Головне, потрібно знати тонкощі в приготуванні цього модного зараз десерту.

Слідкуйте уважно, як робити еклери в домашніх умовах – рецепт покроково нижче і у відео.

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Інгредієнти для тіста:

  • Молоко – 300 мл;
  • Вода – 200 мл;
  • Масло вершкове – 200 г;
  • Цукор – 10 г;
  • Сіль – 2 г;
  • Борошно – 320 г;
  • Яйця – 6 шт .;
  • Ванілін

Приготування тіста:

  1. Заварити тісто: Змішати воду, молоко, масло, сіль, цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння.
  2. Каструлю зняти з вогню, відставити.
  3. Додати борошно, перемішати. Повернути на невеликий вогонь.
  4. Зробити тісто пластом, висушувати його лопаткою. Лопатка не повинна прилипати до тесту.
  5. Перекинути тісто в міксер. Довести до температури 45 градусів.
  6. В іншому посуді перемішати яйця.
  7. Влити яйця порційно в міксер.
  8. Посадити еклери 10-12 см завдовжки на силіконовий килимок.
  9. Розігріти духовку на максимум (в залежності від духовки). Поставити деко з еклерами. Вимкнути духовку. Зачекайте 10 хвилин, поки охолоне і включіть на 160 °. Випікайте на цій температурі приблизно 15 хвилин.
  10. Включити духовку на 140 градусів. Випікати ще 15 хвилин.
  11. Вийняти з духовки готові еклери, поставити на решітку для охолодження.

Інгредієнти для крему:

  • Молоко – 1 л;
  • Цукор – 300 г;
  • Яйця – 4 шт .;
  • Борошно – 120 г;
  • Вершкове масло – 20 г;
  • Ванільний цукор – 10 г;

Приготувати заварний крем:

  1. Налити в каструлю один літр молока, додати 300 грамів цукру.
  2. Поставити каструлю на великий вогонь, весь час перемішувати до повного розчинення цукру, зменшуємо вогонь до середнього і залишити молоко нагріватися.
  3. У миску розбити 4 яйця, додати 120 грамів борошна, перемішати міксером (не збивати, тільки перемішати) до утворення однорідної суміші.
  4. Влити в суміш два ополоника гарячого молока з цукром, перемішати, додати ще 2 ополоника молока, перемішати і повернути отриману суміш в каструлю.
  5. Поставити каструлю на вогонь і, весь час перемішуючи віночком, варити крем до загустіння.
  6. Зняти з вогню, при необхідності процідити крізь сито. Додати в крем 20 грамів вершкового масла, перемішати, перелити крем в миску, додати 10 грамів ванільного цукру, перемішати.
  7. Накрити харчовою плівкою і залишити остигати до кімнатної температури.

Інгредієнти для глазурі:

  • Пюре лісових ягід – 70 г;
  • Цукор – 15 г;
  • Пектин – 3 г;
  • Желатин, замочений в воді – 10 г;

Приготування глазурі:

  1. Змішати пюре, цукор, воду. Підігріти до 50 градусів.
  2. Довести до кипіння. Дати проваритися 1 хвилину. Додати желатин. Залишити на ніч.

Еклери начинити кремом за допомогою кондитерського мішка і вмочити в глазур. Прикрасити ягодами.

Video: Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон

Як приготувати еклери в домашніх умовах розповіла Наталія Левензон. Вона знає секрети, які дозволять вам приготувати ідеальні еклери в домашніх умовах

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