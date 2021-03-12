В сезон простуды мы как никогда нуждаемся в витаминах. Одним из самых «мощных» средств в борьбе с вирусом является чеснок. Однако многие отказывают себе в его употреблении из-за неприятного запаха. Но теперь эта проблема решена! Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!

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Ингредиенты:

Чеснок – 10 зубчиков

Растительное масло – 1 ст. л.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Картофель (отваренный заранее) – 400 г

Корень имбиря – 2 см свежего или ½ ч. л. сухого

Лук – 2 шт.

Бульон (куриный или овощной) – 1 л

Сливки – 100 мл

Лимон – 1 шт.

Тимьян – 1 ч. л.

Красный перец, соль – по вкусу

Зелень – для подачи

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Приготовление:

Чеснок запекать в духовке при температуре 180° С в течение 45 минут. Лук и специи обжарить на сливочном масле. Добавить печёный чеснок, держать на огне ещё пару минут. Влить бульон, накрыть крышкой и довести до кипения. Добавить заранее отваренный картофель. Перебить суп в блендере до состояния пюре. Затем посолить и добавить сливки. Снова довести суп до кипения. Снять с огня. Когда суп немного остынет – добавить лимонный сок.

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Приятного аппетита!

Video: Антипростудный чесночный суп без неприятного запаха Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!