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Антипростудный чесночный суп без неприятного запаха

12.03.2021

В сезон простуды мы как никогда нуждаемся в витаминах. Одним из самых «мощных» средств в борьбе с вирусом является чеснок. Однако многие отказывают себе в его употреблении из-за неприятного запаха. Но теперь эта проблема решена! Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!

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Ингредиенты:

  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Картофель (отваренный заранее) – 400 г
  • Корень имбиря – 2 см свежего или ½ ч. л. сухого
  • Лук – 2 шт.
  • Бульон (куриный или овощной) – 1 л
  • Сливки – 100 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Тимьян – 1 ч. л.
  • Красный перец, соль – по вкусу
  • Зелень – для подачи

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Приготовление:

  1. Чеснок запекать в духовке при температуре 180° С в течение 45 минут.
  2. Лук и специи обжарить на сливочном масле.
  3. Добавить печёный чеснок, держать на огне ещё пару минут.
  4. Влить бульон, накрыть крышкой и довести до кипения.
  5. Добавить заранее отваренный картофель. Перебить суп в блендере до состояния пюре.
  6. Затем посолить и добавить сливки. Снова довести суп до кипения.
  7. Снять с огня. Когда суп немного остынет – добавить лимонный сок.

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Приятного аппетита!

Video: Антипростудный чесночный суп без неприятного запаха

Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!

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