Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху
12.03.2021
У сезон застуди ми як ніколи потребуємо вітамінів. Одним з найбільш «потужних» засобів у боротьбі з вірусом є часник. Однак багато людей відмовляють собі в його вживанні через неприємний запах. Але тепер ця проблема вирішена! Наш кулінарний експерт Сергій Калінін розповів як приготувати вітамінний суп з часнику, після якого можна йти навіть на побачення!
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Складові:
- Часник – 10 зубчиків
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Картопля (відварений заздалегідь) – 400 г
- Корінь імбиру – 2 см свіжого або ½ ч. л. сухого
- Лук – 2 шт.
- Бульйон (курячий або овочевий) – 1 л
- Вершки – 100 мл
- Лимон – 1 шт.
- Чебрець – 1 ч. л.
- Червоний перець, сіль – за смаком
- Зелень – для подачі
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Приготування:
- Часник запікати в духовці за температури 180° С протягом 45 хвилин.
- Цибулю та спеції обсмажити на вершковому маслі.
- Додати печений часник, тримати на вогні ще кілька хвилин.
- Влити бульйон, накрити кришкою й довести до кипіння.
- Додати заздалегідь відварену картоплю. Перебити суп в блендері до стану пюре.
- Потім посолити, додати вершки. Знову довести суп до кипіння.
- Зняти з вогню. Коли суп трохи охолоне – додати лимонний сік.
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Смачного!
Video: Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху
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