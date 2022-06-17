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Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна

17.06.2022

Обожнюєте сир-косичку, але технологія його приготування вам здається нереально складною? Все набагато простіше, ніж ви думаєте! У Вірменії, на батьківщині Мікаеля Арояна, цей сир називають чечіль, і сьогодні талановитий кулінар поділився всіма секретами його приготування!

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Інгредієнти для сиру чечіль:

  • Молоко – 4 л;
  • Сіль;
  • Лимонна кислота – 1 ч. л.;
  • Сичужний фермент – 1 г;
  • Вода – 8 л

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Приготування сиру чечіль:

  1. Нагріти молоко на водяній бані.
  2. Лимонну кислоту розвести з невеликою кількістю молока, змішати з рештою молока.
  3. Ретельно перемішати.
  4. Нагріти масу на водяній бані, додати розведений у воді фермент.
  5. Каструлю з масою поставити на повільний вогонь.
  6. Забрати каструлю з сирною масою в тепле місце і залишити на годину.
  7. Теплий сир розрізати на стрічки й опустити в попередньо розігріту воду – плавитися.
  8. Коли сир повністю розплавиться, каструлю зняти з вогню, а масу сиру збити в грудку.
  9. Акуратно, за допомогою рукавичок, витягати нитки сиру.
  10. Помістити витягнутий сир на добу в сольовий розчин.
  11. Потім сформувати з ниток косичку.
  12. Зберігати в холодильнику.

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Щоб зробити з заготовки сир Гебжалія:

  1. Віджатий сирний згусток підігріти, розім’яти.
  2. Дрібно нарізати зелень і перемішати з сиром. Посипати сіллю.

Смачного!

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Video: Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна

Дивіться, як приготувати сир косичку в домашніх умовах. Рецепт Мікаеля Арояна навчить вас готувати смачний сир косичку будинку з доступних інгредієнтів

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