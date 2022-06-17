Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна
17.06.2022
Обожнюєте сир-косичку, але технологія його приготування вам здається нереально складною? Все набагато простіше, ніж ви думаєте! У Вірменії, на батьківщині Мікаеля Арояна, цей сир називають чечіль, і сьогодні талановитий кулінар поділився всіма секретами його приготування!
Інгредієнти для сиру чечіль:
- Молоко – 4 л;
- Сіль;
- Лимонна кислота – 1 ч. л.;
- Сичужний фермент – 1 г;
- Вода – 8 л
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Приготування сиру чечіль:
- Нагріти молоко на водяній бані.
- Лимонну кислоту розвести з невеликою кількістю молока, змішати з рештою молока.
- Ретельно перемішати.
- Нагріти масу на водяній бані, додати розведений у воді фермент.
- Каструлю з масою поставити на повільний вогонь.
- Забрати каструлю з сирною масою в тепле місце і залишити на годину.
- Теплий сир розрізати на стрічки й опустити в попередньо розігріту воду – плавитися.
- Коли сир повністю розплавиться, каструлю зняти з вогню, а масу сиру збити в грудку.
- Акуратно, за допомогою рукавичок, витягати нитки сиру.
- Помістити витягнутий сир на добу в сольовий розчин.
- Потім сформувати з ниток косичку.
- Зберігати в холодильнику.
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Щоб зробити з заготовки сир Гебжалія:
- Віджатий сирний згусток підігріти, розім’яти.
- Дрібно нарізати зелень і перемішати з сиром. Посипати сіллю.
Смачного!
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Video: Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна
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