Обожнюєте сир-косичку, але технологія його приготування вам здається нереально складною? Все набагато простіше, ніж ви думаєте! У Вірменії, на батьківщині Мікаеля Арояна, цей сир називають чечіль, і сьогодні талановитий кулінар поділився всіма секретами його приготування!

Інгредієнти для сиру чечіль:

Молоко – 4 л;

Сіль;

Лимонна кислота – 1 ч. л.;

Сичужний фермент – 1 г;

Вода – 8 л

Читайте також: Ніжний сир фета від Костянтина Грубича

Приготування сиру чечіль:

Нагріти молоко на водяній бані. Лимонну кислоту розвести з невеликою кількістю молока, змішати з рештою молока. Ретельно перемішати. Нагріти масу на водяній бані, додати розведений у воді фермент. Каструлю з масою поставити на повільний вогонь. Забрати каструлю з сирною масою в тепле місце і залишити на годину. Теплий сир розрізати на стрічки й опустити в попередньо розігріту воду – плавитися. Коли сир повністю розплавиться, каструлю зняти з вогню, а масу сиру збити в грудку. Акуратно, за допомогою рукавичок, витягати нитки сиру. Помістити витягнутий сир на добу в сольовий розчин. Потім сформувати з ниток косичку. Зберігати в холодильнику.

Читайте також: Приготуйте ніжний сир за рецептом Віти Євтушиної!

Щоб зробити з заготовки сир Гебжалія:

Віджатий сирний згусток підігріти, розім’яти. Дрібно нарізати зелень і перемішати з сиром. Посипати сіллю.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна Дивіться, як приготувати сир косичку в домашніх умовах. Рецепт Мікаеля Арояна навчить вас готувати смачний сир косичку будинку з доступних інгредієнтів