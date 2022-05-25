Окрашивание омбре: как сделать в домашних условиях
Наверное, все модницы уже слышали это словосочетание — окрашивание омбре. Что это такое, тем не менее, знают еще не все. Мы решили рассказать подробнее об этой технике и о том, как сделать окрашивание омбре в домашних условиях. Читайте подробности в нашем материале.
Омбре — это плавный переход цвета волос из одного в другой. При чем этот переход может быть абсолютно разных цветов. Окрашивание омбре делается, как на длинные, так и на короткие волосы и, как для светлых, так и для темных волос!
Также полезно будет знать, что существует 9 вариантов окрашивания омбре:
Омбре на темные волосы — такая вариация может использоваться как с разноцветными, так и со светлыми или темными оттенками.
Омбре на светлые волосы — это отличный вариант, чтобы облагородить свою шевелюру для блондинок. Тем более, они могут эксперементировать с любыми цветами.
Омбре цветное — такой вид подойдет девушкам с разным типом и цветом волос. И для такого окрашивания можно использовать не только профессиональную краску, но даже пищевой краситель или смывающаяся туш для волос.
Омбре с резким переходом — это значит, что цвет переходит ровно и резко. Например так, как показано на фото. Это вариант для смелых девушек.
Pony tail омбре. Очень популярный вид окрашивания для длинноволосых дам. Он создает эффект выгоревших прядей. И отлично смотрится на летней прическе «конский хвост»!
Поперечное омбре — наверное, самый сложный вариант, который, возможно, у вас не получится интерпретировать самостоятельно. Это окрашивание представляет собой очень плавный переход из светлых волос в темные или наоборот.
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Омбре винтаж. Данный вид окрашивания делается от корня волос. То есть из темного цвета корней в светлый. Создает модный нынче эффект отросших корней.
Омбре обратное — этот вариант менее популярен, чем предыдущий. От остальных он отличается только расположением оттенков — у корневой зоны идет светлый, на кончиках — темный.
Классическое омбре — окрашивание из двух не существенно отличающихся друг от друга тонов, которое дает очень естественный эффект выгоревших кончиков.
Вот мы и разобрались в видах окрашивания омбре, а теперь давайте узнаем, как сделать эту технику самостоятельно в домашних условиях.
Для окрашивания прядей в технике омбре вам понадобятся:
- Пластиковая или керамическая пиала.
- Краска того цвета, который вы выбрали.
- Перчатки для окрашивания.
- Бальзам-кондиционер.
- Расческа (желательно гребень).
- Пищевая фольга для фиксации прядей.
- Обычный или шампунь после окрашивания .
- Резинки для волос, которые могут пострадать от краски.
- Щеточка для нанесения краски.
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Переходим к процедуре окрашивания омбре:
- Волосы необходимо намочить водой.
- Требуется расчесать волосы на прямой пробор и завязать по 2 хвоста на каждой стороне головы. Резинки должны оказаться приблизительно на уровне подбородка, если у вас длинные волосы. Если короткие, то завязывайте хвосты у корней.
- Смешиваем краску. Обязательно пользуйтесь инструкцией, которая есть на упаковке или в виде бумажного вкладыша.
- С помощью специальной щеточки наносим осветлитель или темную краску на каждый хвостик. Помните, что краска сохнет крайне быстро, не стоит медлить с нанесением состава на волосы, потому что те пряди, которые были окрашены раньше — могут оказаться темнее остальных.
- Заворачиваем каждый хвостик фольгой и ждем от 20 до 30 минут. Время зависит от насыщенности цвета.
- Снимаем фольгу и смываем краску водой.
- Снова смазываем пряди краской, но уже на 3-5 см выше резинок.
- Через 10 минут ополаскиваем пряди водой.
- Осталось высветить концы волос. Для этого смазываем их остатками краски и ждем еще 10 минут.
- Тщательно вымываем голову с шампунем.
- Наносим бальзам с восстанавливающим эффектом.
- Сушим голову естественным путем.
Ваше омбре готово!
Если вы делаете окрашивание омбре в первый раз, то обязательно обратите внимание на советы. Данные рекомендации прошли проверку временем и самыми опытными салонными специалистами по окрашиванию омбре:
- Желательно осуществлять окрашивание омбре на предварительно постриженные и профилированные кончики. Если ваши волосы посеклись или пересушены, то лучше не делать окрашивание. Не ленитесь и идите стричься. Внешний вид пересушенных и посеченных кончиков при окрашивании омбре станет только хуже.
- Во время работы не нужно следить за равномерным нанесением краски. Помните, омбре подразумевает «естественное» осветление прядок на солнце. Однако слишком резких переходов также быть не должно.
- Будьте осторожны при окрашивании коротких волос. В этом случае стоит ограничиться осветлением большей части длины.
- Не пользуйтесь термо-обработкой волос при укладке (феном, плойкой и утюжком) сразу после окрашивания и еще несколько дней. Можете повредить волосы.
- Если вы не уверены, что у вас получится сделать качественное окрашивание омбре в домашних условиях, то не красьте волосы от подбородка, а ограничьтесь только кончиками — их всегда можно обрезать.
Надеемся, что кому-то из вас, дорогие читательницы, обязательно пригодятся наши рекомендации. И вы всегда сможете сделать окрашивание омбре в домашних условиях, благодаря этой статье!
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