Наверное, все модницы уже слышали это словосочетание — окрашивание омбре. Что это такое, тем не менее, знают еще не все. Мы решили рассказать подробнее об этой технике и о том, как сделать окрашивание омбре в домашних условиях. Читайте подробности в нашем материале.

Омбре — это плавный переход цвета волос из одного в другой. При чем этот переход может быть абсолютно разных цветов. Окрашивание омбре делается, как на длинные, так и на короткие волосы и, как для светлых, так и для темных волос!

Также полезно будет знать, что существует 9 вариантов окрашивания омбре:

Омбре на темные волосы — такая вариация может использоваться как с разноцветными, так и со светлыми или темными оттенками.

Омбре на светлые волосы — это отличный вариант, чтобы облагородить свою шевелюру для блондинок. Тем более, они могут эксперементировать с любыми цветами.

Омбре цветное — такой вид подойдет девушкам с разным типом и цветом волос. И для такого окрашивания можно использовать не только профессиональную краску, но даже пищевой краситель или смывающаяся туш для волос.

Омбре с резким переходом — это значит, что цвет переходит ровно и резко. Например так, как показано на фото. Это вариант для смелых девушек.

Pony tail омбре. Очень популярный вид окрашивания для длинноволосых дам. Он создает эффект выгоревших прядей. И отлично смотрится на летней прическе «конский хвост»!

Поперечное омбре — наверное, самый сложный вариант, который, возможно, у вас не получится интерпретировать самостоятельно. Это окрашивание представляет собой очень плавный переход из светлых волос в темные или наоборот.

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Омбре винтаж. Данный вид окрашивания делается от корня волос. То есть из темного цвета корней в светлый. Создает модный нынче эффект отросших корней.

Омбре обратное — этот вариант менее популярен, чем предыдущий. От остальных он отличается только расположением оттенков — у корневой зоны идет светлый, на кончиках — темный.

Классическое омбре — окрашивание из двух не существенно отличающихся друг от друга тонов, которое дает очень естественный эффект выгоревших кончиков.

Вот мы и разобрались в видах окрашивания омбре, а теперь давайте узнаем, как сделать эту технику самостоятельно в домашних условиях.

Для окрашивания прядей в технике омбре вам понадобятся:

Пластиковая или керамическая пиала. Краска того цвета, который вы выбрали. Перчатки для окрашивания. Бальзам-кондиционер. Расческа (желательно гребень). Пищевая фольга для фиксации прядей. Обычный или шампунь после окрашивания . Резинки для волос, которые могут пострадать от краски. Щеточка для нанесения краски.

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Переходим к процедуре окрашивания омбре:

Волосы необходимо намочить водой. Требуется расчесать волосы на прямой пробор и завязать по 2 хвоста на каждой стороне головы. Резинки должны оказаться приблизительно на уровне подбородка, если у вас длинные волосы. Если короткие, то завязывайте хвосты у корней. Смешиваем краску. Обязательно пользуйтесь инструкцией, которая есть на упаковке или в виде бумажного вкладыша. С помощью специальной щеточки наносим осветлитель или темную краску на каждый хвостик. Помните, что краска сохнет крайне быстро, не стоит медлить с нанесением состава на волосы, потому что те пряди, которые были окрашены раньше — могут оказаться темнее остальных. Заворачиваем каждый хвостик фольгой и ждем от 20 до 30 минут. Время зависит от насыщенности цвета. Снимаем фольгу и смываем краску водой. Снова смазываем пряди краской, но уже на 3-5 см выше резинок. Через 10 минут ополаскиваем пряди водой. Осталось высветить концы волос. Для этого смазываем их остатками краски и ждем еще 10 минут. Тщательно вымываем голову с шампунем. Наносим бальзам с восстанавливающим эффектом. Сушим голову естественным путем.

Ваше омбре готово!

Если вы делаете окрашивание омбре в первый раз, то обязательно обратите внимание на советы. Данные рекомендации прошли проверку временем и самыми опытными салонными специалистами по окрашиванию омбре:

Желательно осуществлять окрашивание омбре на предварительно постриженные и профилированные кончики. Если ваши волосы посеклись или пересушены, то лучше не делать окрашивание. Не ленитесь и идите стричься. Внешний вид пересушенных и посеченных кончиков при окрашивании омбре станет только хуже. Во время работы не нужно следить за равномерным нанесением краски. Помните, омбре подразумевает «естественное» осветление прядок на солнце. Однако слишком резких переходов также быть не должно. Будьте осторожны при окрашивании коротких волос. В этом случае стоит ограничиться осветлением большей части длины. Не пользуйтесь термо-обработкой волос при укладке (феном, плойкой и утюжком) сразу после окрашивания и еще несколько дней. Можете повредить волосы. Если вы не уверены, что у вас получится сделать качественное окрашивание омбре в домашних условиях, то не красьте волосы от подбородка, а ограничьтесь только кончиками — их всегда можно обрезать.

Надеемся, что кому-то из вас, дорогие читательницы, обязательно пригодятся наши рекомендации. И вы всегда сможете сделать окрашивание омбре в домашних условиях, благодаря этой статье!

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