Напевно, всі модниці вже чули це словосполучення – фарбування омбре. Проте, що це таке, знають ще не всі. Ми вирішили розповісти докладніше про цю техніку і про те, як зробити фарбування омбре в домашніх умовах. Читайте подробиці в нашому матеріалі.

Омбре – це плавний перехід кольору волосся з одного в інший. При чому цей перехід може бути абсолютно різних кольорів. Фарбування омбре робиться, як на довге, так і на коротке волосся і, як для світлого, так і для темного волосся!

Також корисно буде знати, що існує 9 варіантів фарбування омбре:

Омбре на темне волосся – така варіація може використовуватися як з різнокольоровими, так і зі світлими або темними відтінками.

Омбре на світле волосся – це відмінний варіант, щоб облагородити свою шевелюру для блондинок. Тим більше, вони можуть експериментувати з будь-якими відтінками.

Омбре кольорове – такий вид підійде дівчатам з різним типом і кольором волосся. І для такого фарбування можна використовувати не тільки професійну фарбу, але навіть харчовий барвник, або туш для волосся, яка змивається.

Омбр з різким переходом – це значить, що колір переходить рівно та різко. Наприклад так, як показано на фото. Це варіант для сміливих дівчат.

Pony tail омбре. Дуже популярний вид фарбування для довговолосих дам. Він створює ефект вигорілих пасом. І відмінно виглядає на літній зачісці «кінський хвіст»!

Поперечне омбре – напевно, найскладніший варіант, який, можливо, у вас не вийде інтерпретувати самостійно. Це фарбування являє собою дуже плавний перехід зі світлого волосся в темне або навпаки.

Омбре вінтаж. Даний вид фарбування робиться від кореня волосся. Тобто з темного кольору коренів у світлий. Створює модний нині ефект відрослого коріння.

Омбр зворотнє – цей варіант менш популярний, ніж попередній. Від інших він відрізняється тільки розташуванням відтінків – у кореневої зоні йде світлий, на кінчиках – темний.

Класичне омбре – фарбування з двох тонів, які несуттєво відрізняються один від одного, дає дуже природний ефект вигорілих кінчиків.

Ось ми і розібралися у видах фарбування омбре, а тепер давайте дізнаємося, як зробити цю техніку самостійно в домашніх умовах.

Для фарбування пасом в техніці омбре вам знадобляться:

Переходимо до процедури фарбування омбре:

Ваше омбре готово!

Якщо ви робите фарбування омбре в перший раз, то обов’язково зверніть увагу на поради. Дані рекомендації пройшли перевірку часом і найдосвідченішими салонними фахівцями з фарбування омбре:

