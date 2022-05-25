Напевно, всі модниці вже чули це словосполучення – фарбування омбре. Проте, що це таке, знають ще не всі. Ми вирішили розповісти докладніше про цю техніку і про те, як зробити фарбування омбре в домашніх умовах. Читайте подробиці в нашому матеріалі.

Омбре – це плавний перехід кольору волосся з одного в інший. При чому цей перехід може бути абсолютно різних кольорів. Фарбування омбре робиться, як на довге, так і на коротке волосся і, як для світлого, так і для темного волосся!

Також корисно буде знати, що існує 9 варіантів фарбування омбре:

Омбре на темне волосся – така варіація може використовуватися як з різнокольоровими, так і зі світлими або темними відтінками.

Омбре на світле волосся – це відмінний варіант, щоб облагородити свою шевелюру для блондинок. Тим більше, вони можуть експериментувати з будь-якими відтінками.

Омбре кольорове – такий вид підійде дівчатам з різним типом і кольором волосся. І для такого фарбування можна використовувати не тільки професійну фарбу, але навіть харчовий барвник, або туш для волосся, яка змивається.

Омбр з різким переходом – це значить, що колір переходить рівно та різко. Наприклад так, як показано на фото. Це варіант для сміливих дівчат.

Pony tail омбре. Дуже популярний вид фарбування для довговолосих дам. Він створює ефект вигорілих пасом. І відмінно виглядає на літній зачісці «кінський хвіст»!

Поперечне омбре – напевно, найскладніший варіант, який, можливо, у вас не вийде інтерпретувати самостійно. Це фарбування являє собою дуже плавний перехід зі світлого волосся в темне або навпаки.

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Омбре вінтаж. Даний вид фарбування робиться від кореня волосся. Тобто з темного кольору коренів у світлий. Створює модний нині ефект відрослого коріння.

Омбр зворотнє – цей варіант менш популярний, ніж попередній. Від інших він відрізняється тільки розташуванням відтінків – у кореневої зоні йде світлий, на кінчиках – темний.

Класичне омбре – фарбування з двох тонів, які несуттєво відрізняються один від одного, дає дуже природний ефект вигорілих кінчиків.

Ось ми і розібралися у видах фарбування омбре, а тепер давайте дізнаємося, як зробити цю техніку самостійно в домашніх умовах.

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Для фарбування пасом в техніці омбре вам знадобляться:

Пластикова або керамічна піала.

Фарба того кольору, який ви обрали.

Рукавички для фарбування.

Бальзам-кондиціонер.

Гребінець (бажано гребінь).

Харчова фольга для фіксації пасом.

Звичайний або шампунь після фарбування.

Резинки для волосся, які можуть постраждати від фарби.

Щіточка для нанесення фарби.

Переходимо до процедури фарбування омбре:

Волосся необхідно намочити водою. Потрібно розчесати волосся на прямий проділ і зав’язати по 2 хвоста на кожній стороні голови. Резинки повинні виявитися приблизно на рівні підборіддя, якщо у вас довге волосся. Якщо коротке, то зав’язуйте хвости біля коріння. Змішуємо фарбу. Обов’язково користуйтеся інструкцією, яка є на упаковці або у вигляді паперового вкладиша. За допомогою спеціальної щіточки наносимо освітлювач або темну фарбу на кожен хвостик. Пам’ятайте, що фарба сохне вкрай швидко, не варто зволікати з нанесенням складу на волосся, тому що ті пасма, які були пофарбовані раніше, можуть виявитися темнішими за інші. Загортаємо кожен хвостик фольгою і чекаємо від 20 до 30 хвилин. Час залежить від насиченості кольору. Знімаємо фольгу і змиваємо фарбу водою. Знову змащуємо пасма фарбою, але вже на 3-5 см вище гумок. Через 10 хвилин треба обполіскувати пасма водою. Залишилося висвітлити кінці волосся. Для цього змащуємо їх залишками фарби і чекаємо ще 10 хвилин. Ретельно миємо голову з шампунем. Наносимо бальзам з відновлюючим ефектом. Сушимо голову природним шляхом.

Ваше омбре готово!

Якщо ви робите фарбування омбре в перший раз, то обов’язково зверніть увагу на поради. Дані рекомендації пройшли перевірку часом і найдосвідченішими салонними фахівцями з фарбування омбре:

Бажано здійснювати фарбування омбре на попередньо пострижені та профільовані кінчики. Якщо ваше волосся посікле або пересушене, то краще не робити фарбування. Не лінуйтеся та йдіть стригтися. Зовнішній вигляд пересушених і посічених кінчиків при фарбуванні омбре стане тільки гіршим. Під час роботи не потрібно стежити за рівномірним нанесенням фарби. Пам’ятайте, омбре має на увазі «природне» освітлення прядок на сонці. Однак занадто різких переходів також бути не повинно. Будьте обережні при фарбуванні короткого волосся. У цьому випадку варто обмежитися висвітленням більшої частини довжини. Не користуйтеся термо-обробкою волосся при укладанні (феном, плойкою і праскою) відразу після фарбування і ще кілька днів. Можете пошкодити волосся. Якщо ви не впевнені, що у вас вийде зробити якісне фарбування омбре в домашніх умовах, то не фарбуйте волосся від підборіддя, а обмежтеся тільки кінчиками – їх завжди можна обрізати.Сподіваємося, що комусь із вас, дорогі читачки, обов’язково стануть в нагоді наші рекомендації. І ви завжди зможете зробити фарбування омбре в домашніх умовах, завдяки цій статті!

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