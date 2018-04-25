Які зачіски на довге волосся у моді в 2018? Довге волосся – це те, що ніколи не вийде з моди. Воно робить будь-яку дівчину жіночною і витонченою. Але щоб виглядати на всі 100%, мало просто відростити волосся, за ними потрібен ще й постійний догляд. Не менш важливо і підібрати для себе ідеальну укладку. Дивіться добірку з фото про те, які зачіски та укладки на довге волосся в тренді у 2018 році.

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Каскад

Власниці довгого волосся знають, що під їхньою вагою часто втрачається об’єм. А постійні начісування можуть швидко травмувати та зіпсувати ваше волосся. Тому ідеальним варіантом буде зробити зачіску каскад. Вона додасть волоссю необхідний об’єм і зробить ваш образ романтичним. Також у 2018 році в моді злегка підкручені пасма.

Довгий чубчик набік

На піку популярності в 2018 довгий чубчик. Його краще за все зачісувати набік, це додасть вашому образу сексуальності та загадковості. Плюс такої укладки ще й у тому, що вона чудово коригує овал обличчя і здатна урізноманітнити будь-яку зачіску.

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Подовжений боб

Уже багато років зачіска боб не виходить з моди. Залишається вона в тренді й у 2018 році. Її перевага в тому, що волосся завжди виглядає об’ємно, така зачіска підкреслює погляд, а зробити її можна як на пряме, так і на кучеряве волосся.

У 2018-му сміливо робіть зачіску боб з прямим або асиметричним чубчиком на свій смак.

Коси, плетіння

Коса – це універсальна зачіска на довге волосся, яка ніколи не вийде з моди. Є безліч варіацій плетінь, і кожна дівчина може підібрати те, що їй до душі. У 2018 році в моді як звичайні коси, так і бічні, різноманітні джгути і кошики.

Хустки

Однотонні, яскраві, з легких і цупких тканин – усі варіанти хусток і пов’язок на піку популярності в 2018 році. Такий варіант зачіски – прекрасний спосіб урізноманітнити свій образ. Крім того, робиться така зачіска дуже легко і швидко.

Рівний зріз

Актуальною зачіскою для прямого довгого волосся в 2018 році залишається ідеально рівний зріз. Підкреслити геометрію найкраще ідеально рівним і чітким чубчиком, без плавних переходів.

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