Виноградна маска від целюліту: рецепт

Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски
«Апельсинова кірка» — проблема, знайома багатьом. Як позбутися целюліту за 2 тижні, знає ведуча СТБ Дар’я Трегубова. Вона поділилася рецептом виноградної маски, завдяки якій ви зможете повернути шкірі ідеальну гладкість! Рецепт виноградної маски від целюліту — в нашому матеріалі.
Складові:
- Свіжий сік білого винограду — 5 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Блакитна глина — 3 ст. л.
- Нікотинова кислота — 1 ампула
- Вода — 6 ст. л.
Приготування:
- Вміст однієї ампули нікотинової кислоти розвести в 3 ст. л. води (1:3).
- Змішати 3 ст. л. блакитної глини та 3 ст. л. води (1:1), додати мед, виноградний сік і розведену нікотинову кислоту. Всі інгредієнти ретельно перемішати.
Застосування:
- Отриману суміш нанести на проблемні зони, заздалегідь очистивши шкіру лосьйоном або скрабом.
- Обернути проблемні місця харчовою плівкою, укутати в рушник.
- Тримати маску 10–15 хвилин. Потім змити під душем теплою водою.
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Video: Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски
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