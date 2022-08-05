Виноградна маска від целюліту: рецепт

Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски

«Апельсинова кірка» — проблема, знайома багатьом. Як позбутися целюліту за 2 тижні, знає ведуча СТБ Дар’я Трегубова. Вона поділилася рецептом виноградної маски, завдяки якій ви зможете повернути шкірі ідеальну гладкість! Рецепт виноградної маски від целюліту — в нашому матеріалі.

Складові:

Свіжий сік білого винограду — 5 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Блакитна глина — 3 ст. л.

Нікотинова кислота — 1 ампула

Вода — 6 ст. л.

Приготування:

Вміст однієї ампули нікотинової кислоти розвести в 3 ст. л. води (1:3). Змішати 3 ст. л. блакитної глини та 3 ст. л. води (1:1), додати мед, виноградний сік і розведену нікотинову кислоту. Всі інгредієнти ретельно перемішати.

Застосування:

Отриману суміш нанести на проблемні зони, заздалегідь очистивши шкіру лосьйоном або скрабом. Обернути проблемні місця харчовою плівкою, укутати в рушник. Тримати маску 10 – 15 хвилин. Потім змити під душем теплою водою.

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Video: Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски Як позбутися целюліту за 2 тижні? Рецепт виноградної маски від целюліту, яка допоможе вашій шкірі стати гладкою і не апельсиновою, - в матеріалі

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