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Все буде добре

Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски

05.08.2022

«Апельсинова кірка» — проблема, знайома багатьом. Як позбутися целюліту за 2 тижні, знає ведуча СТБ Дар’я Трегубова. Вона поділилася рецептом виноградної маски, завдяки якій ви зможете повернути шкірі ідеальну гладкість! Рецепт виноградної маски від целюліту — в нашому матеріалі.

Виноградна маска від целюліту: рецепт

Складові:

  • Свіжий сік білого винограду — 5 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Блакитна глина — 3 ст. л.
  • Нікотинова кислота — 1 ампула
  • Вода — 6 ст. л.

Приготування:

  1. Вміст однієї ампули нікотинової кислоти розвести в 3 ст. л. води (1:3).
  2. Змішати 3 ст. л. блакитної глини та 3 ст. л. води (1:1), додати мед, виноградний сік і розведену нікотинову кислоту. Всі інгредієнти ретельно перемішати.

Застосування:

  1. Отриману суміш нанести на проблемні зони, заздалегідь очистивши шкіру лосьйоном або скрабом.
  2. Обернути проблемні місця харчовою плівкою, укутати в рушник.
  3. Тримати маску 1015 хвилин. Потім змити під душем теплою водою.

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Video: Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски

Як позбутися целюліту за 2 тижні? Рецепт виноградної маски від целюліту, яка допоможе вашій шкірі стати гладкою і не апельсиновою, - в матеріалі

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