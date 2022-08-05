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Все буде добре

Как избавиться от целлюлита за 2 недели: рецепт виноградной маски

05.08.2022

«Апельсиновая корка» — проблема, знакомая многим. Как избавиться от целлюлита за 2 недели, знает ведущая СТБ Дарья Трегубова. Она поделилась рецептом виноградной маски, благодаря которой вы сможете вернуть коже идеальную гладкость! Рецепт виноградной маски от целлюлита — в нашем материале.

Виноградная маска от целлюлита: рецепт

Ингредиенты:

  • Свежевыжатый сок белого винограда – 5 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Голубая глина – 3 ст. л.
  • Никотиновая кислота – 1 ампула
  • Вода – 6 ст. л.

Приготовление:

  1. Содержимое одной ампулы никотиновой кислоты развести в 3 ст. л. воды (1:3).
  2. Смешать 3 ст. л. голубой глины и 3 ст. л. воды (1:1), добавить мед, виноградный сок и разведенную в воде никотиновую кислоту. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Применение:

  1. Полученный состав нанести на проблемные зоны, заранее очистив кожу лосьоном или скрабом.
  2. Обернуть проблемные места пищевой пленкой, укутать в полотенце.
  3. Держать маску 1015 минут. Затем смыть под душем теплой водой.

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Video: Как избавиться от целлюлита за 2 недели: рецепт виноградной маски

Как избавиться от целлюлита за 2 недели? Рецепт виноградной маски от целлюлита, которая поможет вашей коже стать гладкой и не апельсиновой, в материале

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