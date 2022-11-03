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Все буде добре

Як приготувати яйця оригінально

03.11.2022

Сьогодні пропонуємо вам три цікаві поради, як незвичайно приготувати яйця. Яйця за цими рецептами буде весело готувати разом з дітьми. Тож кличте малечу на кухню і починайте експеримент! Покрокова інструкція, як приготувати яйця оригінально, в матеріалі.

Як незвично приготувати яйця

Перший спосіб: яйце жовтком назовні

Як незвично приготувати яйця

Увага! Окрім кухонного приладдя, вам знадобляться капронові колготки!

Приготування:

  1. Просвітити яйце ліхтариком: воно має бути світле з темним вкрапленням (жовтком).
  2. Скотчем повністю покрити сире яйце кімнатної температури, щоб воно було міцнішим.
  3. У капронові колготи помістити яйце, зав’язавши колготи з обох боків, щоб яйце не зміщувалося.
  4. Прокрутити яйце, притримуючи колготи з обох боків, протягом 5 хвилин.
  5. Ліхтариком знову просвітити яйце.
  6. Щойно яйце перестане пропускати світло, його потрібно варити, не знімаючи клейку стрічку, приблизно 1315 хвилин, постійно перевертаючи. Вимкнути вогонь і залишити яйце у крижаній воді на 5 хвилин.
  7. Дістати з води, очистити від шкаралупи. Подавати з овочами і зеленню.

Другий спосіб: «Онсен-тамаго» – японський метод приготування яйця в термосі

Як незвично приготувати яйця

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Чим чудовий цей рецепт приготування яєць: однакова напіврідка консистенція жовтка і білка, ніжна й делікатна.

Приготування:

  1. Розбити одне сире яйце у термос із широкою горловиною, повільно залити його окропом, закрити термос і залишити на 30 хвилин.
  2. Подавати яйце з соусом: 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ч. л. імбиру і зелену цибулю змішати у блендері. Перед подачею обережно вийняти яйце з термоса і залити соусом.

Третій спосіб: циліндричне яйце, або яйце-«ковбаска» – найскладніший, зате ефектний

Як незвично приготувати яйця

У вас вийде довге-довге яйце, зроблене з кількох. Дуже зручно нарізати для бутербродів.

Приготування:

  1. Залити в каструлю холодну воду і поставити на вогонь. У цю ж каструлю помістити порожню довгу бляшану банку (дном донизу), зверху банку зафіксувати кришкою. Банка має рівномірно нагріватися. Можна використовувати високу склянку, але її нагрівати у воді варто все одно в невеличкому піддоні з серветкою – склянка не має торкатися дна каструлі, щоб не лопнула.
  2. Відокремити білки від жовтків (57 шт.), білок трохи збити.
  3. Коли вода закипить, за допомогою прихваток вийняти бляшанку або стакан з каструлі, змастити олією і залити білок.
  4. Помістити в каструлю, зафіксувати кришкою і залишити варитися на середньому вогні 10 хвилин.
  5. Вийняти банку з білками з каструлі.
  6. За допомогою будь-якої трубки (діаметр жовтка) поставити позначку рівно посередині білка. Видавити центральну частину білка і витягти її, прокручуючи масу. Можна варити білки вже з трубкою всередині. Потрібно тільки зафіксувати її в склянці строго вертикально. Наприклад, за допомогою пробок, як показано в сюжеті нижче.
  7. Жовток залити в утворену порожнину.
  8. Помістити банку в каструлю, накрити кришкою і залишити варитися ще на 10 хвилин.
  9. Видавити готове циліндричне яйце з банки.
  10. Подавати як оригінальну закуску, прикрасити зеленню.

Video: Як незвично приготувати яйця

Пропонуємо три цікавих поради, як незвично приготувати яйця. Рецепти яєць, які цікаво готувати разом із дітьми. Детальніше про незвичайні способи приготування яєць - в матеріалі.

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