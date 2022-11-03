Как приготовить яйца оригинально
Сегодня предлагаем вам три интересных совета, как необычно приготовить яйца. Яйца по этим рецептам будет весело готовить вместе с детьми. Так что зовите малышню на кухню и приступайте к экспериментам! Пошаговая инструкция, как приготовить яйца оригинально, — в материале.
Первый способ: яйцо желтком наружу
Внимание! Кроме кухонных принадлежностей, вам потребуются капроновые колготки!
Приготовление:
- Просветить яйцо фонариком – оно должно быть светлое с темным вкраплением (желтком).
- Скотчем полностью покрыть сырое яйцо комнатной температуры, чтобы оно было крепче.
- В капроновые колготы поместить яйцо, завязав колготы с обеих сторон, чтобы яйцо не смещалось.
- Прокрутить яйцо, придерживая колготы с обеих сторон, в течение 5 минут.
- Фонариком снова просветить яйцо.
- Как только яйцо перестанет пропускать свет, нужно его варить, не снимая клейкую ленту, примерно 13–15 минут, постоянно переворачивая. Выключить огонь и поместить яйцо в ледяную воду на 5 минут.
- Достать из воды, очистить от скорлупы. Подавать с овощами и зеленью.
Второй способ: «Онсен-тамаго» – японский метод приготовления яйца в термосе
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Чем примечателен данный рецепт приготовления яиц: одинаковая полужидкая консистенция желтка и белка, нежная и деликатная.
Приготовление:
- Разбить одно сырое яйцо в термос с широким горлышком, медленно залить его кипятком, закрыть термос и оставить на 30 минут.
- Подавать яйцо с соусом: 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. имбиря и зеленый лук смешать в блендере. При подаче аккуратно вынуть яйцо из термоса и залить соусом.
Третий способ: цилиндрическое яйцо, или яйцо-«колбаска» – самый сложный, но эффектный
У вас получится длинное-длинное яйцо, сделанное из нескольких. Очень удобно нарезать для бутербродов.
Приготовление:
- Залить в кастрюлю холодную воду и поставить на огонь. В эту же кастрюлю поместить пустую продолговатую жестяную банку (дном вниз), сверху банку зафиксировать крышкой. Банка должна равномерно нагреваться. Можно использовать высокий стеклянный стакан, но его нагревать в воде нужно всё равно в небольшом поддоне с салфеткой, чтобы исключить соприкосновение с дном кастрюли, иначе стакан лопнет.
- Отделить белки от желтков (5–7 шт.), белок слегка взбить.
- Когда вода закипит, с помощью прихваток вынуть жестяную банку или стакан из кастрюли, смазать растительным маслом и залить белок.
- Поместить в кастрюлю, зафиксировать крышкой и оставить вариться на среднем огне 10 минут.
- Вынуть банку с белками из кастрюли.
- С помощью любой трубки (диаметр желтка) поставить отметку ровно посередине белка. Выдавить внутрь центральную часть белка – извлечь эту часть, прокручивая массу. Можно варить белки уже с трубкой внутри. Нужно только зафиксировать её в стакане строго вертикально. Например, при помощи пробок, как показано в сюжете ниже.
- Желток залить в образовавшуюся воронку.
- Поместить банку в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить вариться еще на 10 минут.
- Выдавить готовое цилиндрическое яйцо из банки.
- Подавать в качестве оригинальной закуски, украсить зеленью.
Video: Как необычно приготовить яйца
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