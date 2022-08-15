Антицелюлітний цукровий скраб: рецепт в домашніх умовах

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Все буде добре

Антицелюлітний цукровий скраб: рецепт Аніти Луценко

15.08.2022

Ваша шкіра стала в’ялою і з’явився целюліт? Як привести її в тонус і зробити гладкою, доклавши мінімум зусиль, знає фітнес-тренер Аніта Луценко! Ексклюзивно для «Все буде добре» вона поділилася не спортивним, а косметичним секретом ідеального тіла! Готуйте антицелюлітний цукровий скраб для тіла в домашніх умовах за цим рецептом, і ваша шкіра порадує результатом.

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Інгредієнти:

  • Цукор – 1 скл.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Оливкова олія – ​​½ скл.
  • Вітамін Е – 1 ч. л.
  • Ефірна олія м’яти перцевої – 5 крапель
  • Лайм – 1 шт.
  • Екстракт буркуну – 1 ч. л.

Змішайте всі інгредієнти.

Застосування:

ВАЖЛИВО: здійснювати рухи необхідно за напрямком течії лімфи!

Плавними круговими рухами наносимо скраб знизу вгору. Рухаємося по задній зовнішній поверхні ноги в напрямку від стопи до стегна, обходячи колінну чашечку і не торкаючись передньої поверхні гомілки. В кінці процедури руку направляють до пахової області.

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Масажні рухи повторюють 6-8 разів за одну процедуру. Сідниці масажуємо, починаючи від тазостегнових суглобів до середини міжягодичної складки, потім у бік, направляючи рухи до пахових лімфатичних вузлів. Дуже обережно масажуйте живіт і не тисніть на внутрішні органи! Змийте теплою водою.

Для посилення ефекту

Для підвищення тонусу шкіри можна змочити ділянки з проблемними місцями холодною водою.

Після процедури додайте в масажне масло кілька крапель апельсинового соку і нанесіть на шкіру.

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Video: Антицелюлітний цукровий скраб: рецепт Аніти Луценко

Як приготувати антицелюлітний цукровий скраб за рецептом Аніти Луценко, ви дізнаєтеся в нашій статті. Такий цукровий скраб дуже корисний для тіла і позбавить вас целюліту вже за 2 тижні

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