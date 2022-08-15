Антицеллюлитный сахарный скраб: рецепт в домашних условиях

Антицеллюлитный сахарный скраб: рецепт Аниты Луценко

Ваша кожа стала дряблой и появился целлюлит? Как привести ее в тонус и сделать гладкой, приложив минимум усилий, знает фитнес-тренер Анита Луценко! Эксклюзивно для «Все буде добре» она поделилась не спортивным, а косметическим секретом идеального тела! Готовьте антицеллюлитный сахарный скраб для тела в домашних условиях по этому рецепту, и ваша кожа порадует результатом.

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Ингредиенты для антицеллюлитного скраба:

Сахар – 1 ст.

Мед – 1 ст. л.

Оливковое масло – ½ ст.

Витамин Е – 1 ч. л.

Эфирное масло мяты перечной – 5 капель

Лайм – 1 шт.

Экстракт донника – 1 ч. л.

Смешайте все ингредиенты.

Применение антицеллюлитного скраба в домашних условиях:

ВАЖНО: совершать движения необходимо по направлению тока лимфы!

Плавными круговыми движениями наносим антицеллюлитный скраб снизу вверх. Двигаемся по задней наружной поверхности ноги в направлении от стопы к бедру, обходя коленную чашечку и не прикасаясь к передней поверхности голени. В конце процедуры руку направляют к паховой области.

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Массажные движения повторяют 6-8 раз за одну процедуру. Ягодицы массируем, начиная от тазобедренных суставов до середины межягодичной складки, затем в бок, направляя движения к паховым лимфатическим узлам. Очень осторожно массируйте живот и не давите на внутренние органы! Смойте теплой водой.

Для усиления эффекта

Для повышения тонуса кожи можно ополоснуть участки с проблемными местами холодной водой.

После процедуры добавьте в массажное масло несколько капель апельсинового сока и нанесите на кожу.

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Video: Антицеллюлитный сахарный скраб: рецепт Аниты Луценко Как приготовить антицеллюлитный сахарный скраб по рецепту Аниты Луценко, вы узнаете в нашей статье. Такой сахарный скраб очень полезен для тела и избавит вас от целлюлита уже через 2 недели