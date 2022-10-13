Омолаживающий смузи: пошаговый рецепт

Эликсир молодости: витаминный смузи
13.10.2022
Можно ли сохранить молодость? Конечно! Ведущая проекта «Все буде добре» поделилась рецептом своеобразного «эликсира молодости» — витаминного смузи, который любят и голливудские звезды. Как его приготовить, читайте в нашем материале.
Смузи, который сохранит вашу молодость
Ингредиенты:
- 1 стебель сельдерея
- 1 огурец
- 1 зеленое яблоко
- 150 г клюквы
- 100 г меда
- 250 мл яблочного сока
Способ приготовления:
- Сельдерей, яблоко и огурец нарезать на несколько кусков.
- Загрузить все составляющие в блендер.
- Смесь измельчить.
- Витаминный смузи готов! Можете украсить его по желанию.