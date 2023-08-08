Как убрать синяки под глазами с помощью косметики

Многие женщины ошибочно полагают, что скрыть темные круги под глазами проще простого. Однако небрежное нанесение макияжа иногда приводит к ужасающим последствиям. Поэтому избавляться от синяков под глазами нужно грамотно. Читайте, как убрать синяки под глазами косметикой, в нашем материале.



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Основные ошибки в маскировке синяков под глазами

Когда вы маскируете синяки под глазами, у вас появляется плотная и матовая фактура – на контрасте с перламутром она становится очевидной. Именно по этой причине с такими тенями нужно быть предельно аккуратными. Если у вас есть какие-то недостатки на веках – морщинки, родинки, расширенные поры под бровью, – все это будет очевидно и заметно. Некоторые женщины путают глиттер с перламутром и наносят первый толстым слоем. Глиттер содержит много ярких блесток разного размера (до полмиллиметра в диаметре), поэтому его нужно наносить аккуратно. Синяки под глазами нельзя пытаться скрыть с помощью перламутровых теней. Так вы можете добиться только эффекта опущенного нижнего века, и оно просто-напросто потеряет форму. Еще одна ошибка – сочетание светлого консилера под глазами с яркими румянами и макияжем глаз. В таком случае получается черно-белый рисунок: белые пятна под глазами, выделенные глаза и красные щеки. Слишком большой контраст между светлым маскирующим средством и румянами только подчеркнет синяки под глазами. Не пытайтесь скрыть синяки под глазами при помощи румян. Часто женщины наносят средство на верхнюю часть щеки и виски. Такой макияж считается традиционным в Японии, но он не справляется с поставленной задачей. В таком случае создается эффект уставшего, избитого лица. Типичным ляпсусом можно назвать попытку одновременного осветления кожи и маскировки синяка. Запомните, что убрать синяк можно только с помощью маскирующего средства, которое по цвету совпадает с цветом тонального крема, подобранным под тон кожи. Когда и лицо, и консилер – светлые, это добавляет возраста, возникает эффект уставших глаз. Если вы решили сделать макияж дымчатого цвета, то ваши синяки от этого только выделятся. Особенно опасно наносить тени арочным методом, потому что тогда становятся заметнее симметрично замаскированные пятна под глазами. Если же дымчатый макияж ненасыщенный и нанесен ближе к уголкам глаз, то синяки удается скрыть.

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Как правильно замаскировать синяки под глазами?

Для начала воспользуйтесь хайлайтером, чтобы кожа стала гладкой и выглядела аккуратней. Главное – тщательно растушевывать хайлайтер по периметру, чтобы он плавно переходил в румяна и тональный крем. Пятна это не скроет, но кожу высветлит. На верхнее веко нанесите базу для теней. Это выровняет цвет века и кожа станет подходящей для следующего слоя теней. В качестве базы можно использовать пудру либо тональный крем. Затем нанесите бежевые матовые тени на все веко. Если у вас голубые глаза, то выбирайте теплые оттенки, если же карие или серые, тогда используйте холодные цвета. Такие на первый взгляд тонкости действительно подчеркнут ваши глаза. Наносить тени лучше натуральной ворсовой кистью с густой и плотной щетиной. Чем плотнее вы замазали синяк, тем легче должен быть макияж сверху. Для раскрытия глаза и приобретения здорового выражения лица наносим небольшое количество серых теней по косточке. Перламутровые бежевые тени можно нанести под бровью, это оттенит ее и сделает более эффектной. Гелиевую подводку необходимо наносить тонкой скошенной кисточкой. Чтобы отвлечь внимание от синяков под глазами, делайте тонкую стрелку до 4 миллиметров от внутреннего угла глаза по линии роста ресниц, не выходя за границу глаза. Не нужно ничего растушевывать по нижнему веку, потому что граница растушевки будет акцентировать внимание на замаскированном синяке. Можно накрасить ресницы тушью и пройтись тенями по линии роста ресниц. Такое сочетание цветов и текстуры теней действительно делают взгляд более свежим.

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