Ядерное оружие – как защититься? | Все буде добре

Ядерное оружие: как поступать при атаке? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

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Помните, ядерная атака – не приговор человечеству. В хранилище выжить реально даже у эпицентра взрыва. И если вы слышите сирену, а по радио или телевидению подтвердили ядерный удар, не паникуйте – у вас будет еще шесть минут, чтобы скрыться. Именно в это время после взрыва начинаются радиоактивные осадки. Скорее идите в бомбоубежище или метро.

Крайний случай – подвал железобетонного дома или паркинг. Чем больше рейтинг хранилища на рисунке – тем выше ваши шансы выжить.

Если рядом нет хранилища, то при виде вспышки хотя бы падайте на землю, а лучше в яму или овраг, лицом вниз. Капюшон, куртку или сумку натяните на голову, но не стягивайте одежду с других частей тела – возможны ожоги. Не смотрите на взрыв – ослепнете.

Если успеваете, захватите в хранилище запасы воды и продуктов хотя бы на двое суток. Лучше консервы и воду в стеклянных бутылках или банках (герметично закрытых). Они остаются безопасными даже после ядерного взрыва! Но перед использованием все банки и бутылки протрите влажной тряпкой, чтобы снять возможную радиоактивную пыль. После взрыва дождевую воду пить запрещено – она заражена, и кипячение не поможет!

Купите в домашнюю аптечку таблетки Йодид калия (250 г) и примите после взрыва. Но делайте это только после официального оглашения атаки в официальных источниках и не превышайте дозу! Пить раствор йода или другие антисептики нельзя! Не следует пить его для профилактики и наносить на кожу!

Помните, что после взрыва вокруг радиоактивной пылью заражено абсолютно все. В любом случае не выходите из укрытия хотя бы 48 часов. Лучше – 8-9 дней. Купите заранее респираторы, резиновые сапоги, плащ и перчатки. И радио на батарейках, потому что интернет и мобильная связь, скорее всего, не будут работать.

Служба чрезвычайных ситуаций вам сообщит о дальнейших действиях и эвакуации. Не пренебрегайте инструкциями. Верим – все будет хорошо.

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