Как спастись от завалов в квартире в условиях войны? | Все буде добре

Как спастись из-под завала после взрыва? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Если ваш дом рушится и вы не успеваете выбежать, падайте на пол и ползите в угол комнаты – две стены рядом надежнее вас защитят. Займите позу как при отжиме от пола – руки согнуты под корпусом, ноги тоже согнуты. Если вас привалит нетрудными обломками, вы сможете использовать этот упор и сдвинуть их.

Будьте готовы к тому, что обломки могут падать еще минут десять после взрыва, так что лучше не покидайте в это время свое хранилище. Не паникуйте – аккуратно освободите руки и ноги. Без резких движений! Ибо вы можете задеть конструкцию, поддерживающую обломки сверху, и произойдет еще больший обвал.

Дождитесь приезда спасателей и кричите о помощи. Каждые десять минут спасатели выключают технику, чтобы услышать крики уцелевших. Также можете стучать по трубам и батареям. Сигнал SOS – три коротких – три длинных – три коротких удара.

Для того чтобы вас достать, нужно немало времени. По возможности, выстелите что-нибудь под себя. Например, одеяло, и накройтесь чем-нибудь теплым. Периодически растирайте конечности. Если получится – сядьте, подтяните колени к груди и прикройте голову руками. В темноте не подсвечивайте ничего зажигалкой – можете спровоцировать еще один взрыв, если рядом будет газ.

У вас травма или кровотечение? Кровь остановите под рукой – куском одежды или тряпкой зажмите рану, пока кровь не перестанет течь, сделайте повязку. Раненый глаз так зажимать нельзя – просто приложите ткань. Есть с собой аптечка – сделайте жгут и запишите время, когда его наложили (или замените его ремнем, лямкой от бюстгальтера, резинкой от белья). В теле застрял обломок чего-нибудь? Не вытаскивайте сами – будет больше крови.

Если рука или нога сломана – попробуйте сделать шину, например ножкой от стола. Закрепите концовку в прямом положении и завяжите тканью. Зажало часть тела? Не пытайтесь уволить ее сами! Ждите спасателей. Вас обязательно спасут.

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