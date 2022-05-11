Как выжить в доме без электричества, воды и газа в условиях войны? | Все буде добре

Как готовить еду, если нет газа и света? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Как готовить еду, если нет газа и света?

– Если есть возможность, заранее купите несколько пакетов угля или специальных брикетов для огня. Имейте дома запас спичек.

— Устройте во дворе место для костра: расчистите его от мусора, сухих листьев и трав, сделайте небольшое углубление. Поставьте с двух сторон огнеупорные кирпичи или камни. Уложите на них железную крышку или лист металла. На такой плите можно готовить и в кастрюлях, и на сковородках.

— Для костра лучше всего подходит алюминиевая посуда. Он не боится пламени, имеет высокую теплопроводность. В нем блюда приготовятся быстрее.

— Самое лучшее блюдо в таких условиях – каша с тушенкой. Расход крупы – около 80 г на человека. Замочите ее с вечера, тогда приготовление займет меньше времени. Сладкий вариант каши – со сгущенкой и изюмом. Это все продукты, которые долго хранятся, поэтому запастись ими можно заранее.

— Если есть фольга для приготовления, можно запечь овощи. Например, между двумя половинками картофеля положите кусочек сала, посолите, заверните в фольгу. Положите еще в горячий пепел, присыпьте сверху. Несколько раз переверните.

– Хочется порадовать детей? Приготовьте сладкое тесто, разрежьте на ленты, намотайте его на палочки (так, чтобы прослои были отдельно, иначе не пропечься) и держите над костром до румяной корки.

– Приготовили? – залейте костер водой или засыпьте песком. Всегда помните о пожарной безопасности. Имейте в виду, что ветви хвойных деревьев дают много искр. Не держите рядом с костром огнеопасные и легковоспламеняющиеся вещи. Готовьте только днем, чтобы в темноте огонь не привлекал лишнего внимания.

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