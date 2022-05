Як вижити в будинку без електрики, води та газу в умовах війни? | Все буде добре

Як готувати їжу, якщо немає газу та світла? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Якщо є можливість, завчасно купіть кілька пакетів вугілля або спеціальних брикетів для вогню. Майте вдома запас сірників.

– Облаштуйте у дворі місце для багаття: розчистіть його від сміття, сухого листя та трави, зробіть невелике заглиблення. Поставте з двох сторін вогнетривкі цеглини або каміння. Покладіть на них залізну кришку або лист металу. На такій «плиті» можна готувати і в каструлях, і на сковорідках.

– Для багаття найкраще підходить алюмінієвий посуд. Він не боїться полум’я, має високу теплопровідність. У ньому страви приготуються швидше.

– Найкраща страва в таких умовах – каша з тушонкою. Розхід крупи – приблизно 80 г на людину. Замочіть її звечора, тоді приготування займе менше часу. Солодкий варіант каші – зі згущеним молоком і родзинками. Це все продукти, які довго зберігаються, тому запастись ними можна заздалегідь.

– Якщо є фольга для приготування, можна запекти овочі. Наприклад, між двох половинок картоплі покладіть шматочок сала, посоліть, заверніть у фольгу. Покладіть в ще гарячий попіл, присипте зверху. Кілька разів переверніть.

– Хочеться розрадити дітей? Приготуйте солодке тісто, розріжте на стрічки, намотайте його на палички (так, щоб прошарки були окремо, інакше не пропечуться) і тримайте над багаттям до рум’яної шкоринки.

– Приготували? – залийте багаття водою або засипте піском. Завжди пам’ятайте про пожежну безпеку. Майте на увазі, що гілки хвойних дерев дають багато іскор. Не тримайте поруч із багаттям вогненебезпечні та легкозаймисті речі. Готуйте тільки вдень, аби в темряві вогонь не привертав зайву увагу.

