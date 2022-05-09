Як поводитися при попаданні у вуличну стрілянину? | Все буде добре

Як поводитись, якщо на вулиці почалась перестрілка? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Ви – пішохід. Тоді вам необхідно:

На відкритому місці, якщо часу на відступ нема взагалі, – негайно лягти на землю. Ваше найперше завдання – знизити площу можливого враження в вас. Прикрийте голову руками. Це не врятує під час прямого влучення, але захистить від випадкових уламків.

Коли з’явиться можливість, відповзайте в безпечніше місце – підземний перехід або підвал. Хоча б за будь-який виступ – бордюр, бетонну клумбу, сміттєвий бак, навіть тіло вбитого. Переконайтесь, що поруч немає вітрин чи інших скляних об’єктів. Не підіймайтесь у повний зріст. Не біжіть!

Лежати потрібно, поки стрілянина не затихне. Навіть після цього почекайте ще 5 хвилин.

Пам’ятайте, що в приміщенні під час обстрілів зі стрілецької зброї завжди безпечніше. Тож, якщо навколо точаться бої, зайвий раз не виходьте.

Ви – водій. Тоді вам необхідно:

Негайно покинути машину. Авто під час обстрілів – дуже помітна ціль. До того ж, вас може поранити склом, і є ризик вибуху паливного бака.

Вибирайтесь із машини з протилежної від пострілів сторони. Лягайте на землю, але подалі від авто.

Якщо ви – на вулиці, поповзом дістаньтесь будь-якого укриття. Якщо на шляху за містом – намагайтесь сховатись у кущах чи кюветі. Узбіччя може бути заміноване. Лежіть ближче до краю дороги, але залишайтесь на асфальті.

І ще. Під час війни в першу чергу ворог намагається знищити ключові об’єкти інфраструктури: аеродроми, заводи, воєнні бази, мости. Тому ваша найперша задача – обходити і об’їжджати ці об’єкти стороною або минати якомога швидше.

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