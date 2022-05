Як поводитися при попаданні у вуличну стрілянину? | Все буде добре

Як поводитись, якщо на вулиці почалась перестрілка? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Більше на тему: Допомога психолога: Як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні?



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.