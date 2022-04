З початком повномасштабного воєнного нападу рф багато українців щодня допомагають ЗСУ, волонтерять і надсилають кошти жертвам війни. Проте аферисти не сплять. І навіть зараз вони не полишають спроб виманити гроші у звичайних українців. Про те, як під час допомоги жертвам війни не постраждати від шахраїв, розповідає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Бачите пост у соцмережах з фото постраждалих? Перш ніж перераховувати гроші, перевірте ― можливо, це аферисти. Зробити це можна так:

І пам’ятайте про ще один спосіб шахрайства: листи чи смс нібито від мерії або інших офіційних структур з проханням перерахувати гроші за вказаним лінком. Головне правило безпеки в цьому випадку ― не переходити за посиланням! Це може бути фішинговий сайт, який «краде» персональні дані. Знайдіть офіційний портал структури. Перевірте, чи є там оголошення про збір коштів. Ще краще ― подзвоніть. Скоріше за все, вам скажуть, що жодних таких листів організація не надсилала.

