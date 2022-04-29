З початком повномасштабного воєнного нападу рф багато українців щодня допомагають ЗСУ, волонтерять і надсилають кошти жертвам війни. Проте аферисти не сплять. І навіть зараз вони не полишають спроб виманити гроші у звичайних українців. Про те, як під час допомоги жертвам війни не постраждати від шахраїв, розповідає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

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Бачите пост у соцмережах з фото постраждалих? Перш ніж перераховувати гроші, перевірте ― можливо, це аферисти. Зробити це можна так:

Здійсніть пошук за номером картки ― чи не фігурує вона в постах про збори для інших людей? Також пошукайте в соцмережах ім’я того, хто потребує допомоги. Зможете побачити дописи, в яких він згадується, і зіставити інформацію.

Ще один спосіб перевірки ― групи в соцмережах, які складають чорні списки таких шахраїв . Напишіть адміну групи чи спитайте на сторінці.

Не надсилайте грошей на картки невідомих людей . Тільки офіційний рахунок конкретної благодійної організації.

Поставте авторові допису додаткові запитання . Будь-які нелогічності повинні насторожити.

Перевірте сторінку постраждалого чи волонтера : коли створена, чи є інші пости, яка реакція друзів.

Зробіть пошук фото в Google-картинках . Шахраї можуть брати світлини реальних людей, які про це навіть не підозрюють.

Зробіть пошук самого тексту ― як давно він «гуляє» в інтернеті?

Запропонуйте купити необхідне і привезти особисто ― щоб переконатися, що продукти чи ліки потрапили саме до тієї людини, яка на фото.

Попросіть автора допису надіслати вам копії своїх документів . Якщо це волонтер, то до якої саме організації належить? Зателефонуйте у фонд, уточніть, чи є в них такий співробітник.

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І пам’ятайте про ще один спосіб шахрайства: листи чи смс нібито від мерії або інших офіційних структур з проханням перерахувати гроші за вказаним лінком. Головне правило безпеки в цьому випадку ― не переходити за посиланням! Це може бути фішинговий сайт, який «краде» персональні дані. Знайдіть офіційний портал структури. Перевірте, чи є там оголошення про збір коштів. Ще краще ― подзвоніть. Скоріше за все, вам скажуть, що жодних таких листів організація не надсилала.

Video: Надійні поради: Як допомагаючи жертвам війни не постраждати від шахраїв? Як допомогти постраждалим від війни і не натрапити на аферистів? Поради, які допоможуть не натрапити на шахраїв - обговорюємо в рубриці Всі Буде Добре

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