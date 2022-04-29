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Надійні поради: Как помогая жертвам войны не пострадать от мошенников?

29.04.2022

С началом полномасштабного военного нападения рф многие украинцы ежедневно помогают ВСУ, волонтерят и отправляют средства жертвам войны. Однако аферисты не спят. И даже сейчас они не оставляют попыток выманить деньги у обычных украинцев. О том, как во время помощи жертвам войны не пострадать от мошенников, рассказывает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Як допомагаючи жертвам війни не постраждати від шахраїв

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Видите пост в соцсетях с фото пострадавших? Прежде чем перечислять деньги, проверьте ― возможно, это аферисты. Сделать это можно следующим образом:

  • Проведите поиск по номеру карты ― не фигурирует ли она в постах о сборах для других людей? Также поищите в соцсетях имя нуждающегося в помощи. Сможете увидеть сообщения, в которых он упоминается, и сопоставить информацию.

Как помогая жертвам войны не пострадать от мошенников

  • Еще один способ проверки ― группы в соцсетях, которые составляют черные списки таких мошенников. Напишите админу группы или спросите на странице.
  • Не отправляйте деньги на карты неизвестных людей. Только официальный счет конкретной благотворительной организации.
  • Задайте автору поста дополнительные вопросы. Любые нелогичности должны насторожить.
  • Проверьте страницу пострадавшего или волонтера: когда создана, есть ли другие посты, какова реакция друзей.
  • Проведите поиск фото в Google-картинках. Мошенники могут брать фотографии реальных людей, которые об этом даже не подозревают.
  • Проведите поиск самого текста ― как давно он «гуляет» в интернете?
  • Предложите приобрести нужное и привезти лично ― чтобы убедиться, что продукты или лекарства попали именно к человеку, который на фото.
  • Попросите автора поста отправить копии документов. Если это волонтер, то к какой именно организации принадлежит? Перезвоните в фонд, уточните, есть ли у них такой сотрудник.

Как помогая жертвам войны не пострадать от мошенников

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И помните об еще одном способе мошенничества: письма или смс якобы от мэрии или других официальных структур с просьбой перечислить деньги по указанным ссылкам. Главное правило безопасности в этом случае ― не переходить по ссылке! Это может быть фишинговый сайт, который «ворует» персональные данные. Найдите официальный портал структуры. Проверьте, есть ли там объявления о сборе средств. Еще лучше ― позвоните. Скорее всего, вам скажут, что никаких писем организация не отправляла.

Video: Надійні поради: Как помогая жертвам войны не пострадать от мошенников?

Как помочь пострадавшим от войны и не попасть на аферистов? Советы, которые помогут не попасть на мошенников - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все Буде Добре

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