Как вести себя при попадании в уличную перестрелку? | Все буде добре

Как вести себя, если на улице началась перестрелка? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Вы – пешеход. Тогда вам нужно:

На открытом месте, если времени на отступление нет вообще, немедленно лечь на землю. Ваша первая задача – снизить площадь возможного попадания в вас. Прикройте голову руками. Это не спасет при прямом попадании, но защитит от случайных обломков.

Когда появится возможность, отползайте в более безопасное место – подземный переход или подвал. Хотя бы за любое выступление – бордюр, бетонную клумбу, мусорный бак, даже тело убитого. Убедитесь, что рядом нет витрин или других стеклянных объектов. Не поднимайтесь в полный рост. Не бегите!

Лежать нужно, пока стрельба не затихнет. Даже после этого подождите еще 5 минут.

Помните, что в помещении при обстреле из стрелкового оружия всегда безопаснее. Так что, если вокруг идут бои, лишний раз не выходите.

Вы – водитель. Тогда вам нужно:

Немедленно покинуть машину. Автомобиль во время обстрелов – очень заметная цель. К тому же вас может ранить стеклом, и есть риск взрыва топливного бака.

Выбирайтесь из машины с противоположной от выстрелов стороны. Ложитесь на землю, но подальше от авто.

Если вы – на улице, ползком доберитесь до любого укрытия. Если на пути за городом – пытайтесь спрятаться в кустах или кювете. Оборудование может быть заминировано. Лежите поближе к краю дороги, но оставайтесь на асфальте.

И еще. Во время войны, в первую очередь, враг пытается уничтожить ключевые объекты инфраструктуры: аэродромы, заводы, военные базы, мосты. Поэтому ваша первейшая задача – обходить и объезжать эти объекты стороной или проходить как можно скорее.

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