Що робити, якщо не встигаєш додому під час комендантської години? | Все буде добре

Надійні поради: Що робити, якщо не встигаєш додому під час комендантської години
10.05.2022
Як бути, коли не встигаєш додому під час комендантської години? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».
Фото – tripmydream.com
- Затримались на вулиці – пересувайтеся по освітлених шляхах, не ховайтеся в темряві та не підсвічуйте собі ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта та здалеку відкрити вогонь! Краще самі знайдіть тероборону та поясніть ситуацію. Підійміть руки вгору, не лізьте в кармани за документами, доки не попросять – це розцінять як спробу дістати зброю.
- Не вигадуйте нічого і тим більш не кажіть, що забули чи не знали про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим. В теробороні зазвичай місцеві тож можуть спитати у вас про якісь орієнтири неподалік, сленгові назви районів міста або номери найближчих шкіл.
- Паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї. Перевірити документи в «Дії» для тероборони складніше – не завжди в них з собою необхідні технічні засоби. Тож вас затримають до з’ясування особи. Не прикидайтесь людиною, яка має право бути на вулиці вночі (наприклад, працівником газової компанії чи журналістом) – перевірять і заарештують.
- Під час перевірки не тримайте в руках телефон. Вас можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвоніть рідним тільки після того, як попередите про це тероборону. Якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено – це викличе підозру, що ви диверсант або коригувальник. Тож не чистіть телефон без зайвої потреби – тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами.
- Ви в дорозі і не розрахували час – не зупиняйтеся посеред траси і не хвилюйтеся. Доїдьте до найближчого блокпосту та спокійно поясніть, хто ви та куди прямуєте. У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон.
- Якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпосту до закінчення комендантської години. Не порушуйте цю настанову – вас можуть заарештувати, виписати великий штраф або навіть позбавити волі до 5 років.
Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.
Більше на тему: Як допомагаючи жертвам війни не постраждати від шахраїв?
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=