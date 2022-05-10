Що робити, якщо не встигаєш додому під час комендантської години? | Все буде добре

Як бути, коли не встигаєш додому під час комендантської години? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Фото – tripmydream.com

Затримались на вулиці – пересувайтеся по освітлених шляхах, не ховайтеся в темряві та не підсвічуйте собі ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта та здалеку відкрити вогонь! Краще самі знайдіть тероборону та поясніть ситуацію. Підійміть руки вгору, не лізьте в кармани за документами, доки не попросять – це розцінять як спробу дістати зброю.

Не вигадуйте нічого і тим більш не кажіть, що забули чи не знали про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим. В теробороні зазвичай місцеві тож можуть спитати у вас про якісь орієнтири неподалік, сленгові назви районів міста або номери найближчих шкіл.

Паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї . Перевірити документи в «Дії» для тероборони складніше – не завжди в них з собою необхідні технічні засоби. Тож вас затримають до з’ясування особи. Не прикидайтесь людиною, яка має право бути на вулиці вночі ( наприклад, працівником газової компанії чи журналістом ) – перевірять і заарештують.

Під час перевірки не тримайте в руках телефон. Вас можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвоніть рідним тільки після того, як попередите про це тероборону. Якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено – це викличе підозру, що ви диверсант або коригувальник. Тож не чистіть телефон без зайвої потреби – тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами.

Ви в дорозі і не розрахували час – не зупиняйтеся посеред траси і не хвилюйтеся. Доїдьте до найближчого блокпосту та спокійно поясніть, хто ви та куди прямуєте. У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон.