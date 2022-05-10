Что делать, если не успеваешь домой во время комендантского часа? | Все буде добре

Как быть, когда не успеваешь домой во время комендантского часа? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Фото — tripmydream.com

Задержались на улице – передвигайтесь по освещенным путям, не прячьтесь в темноте и не подсвечивайте себе фонариком – могут воспринять диверсанта и издалека открыть огонь! Лучше сами найдите терроборону и объясните ситуацию. Поднимите руки вверх, не лезьте в карманы за документами, пока не попросят – это расценят как попытку достать оружие.

Не придумывайте ничего и тем более не говорите, что забыли или не знали об ограничениях во времени. Это будет очень подозрительным. В терробороне обычно местные могут спросить у вас о каких-то ориентирах неподалеку, слэнговых названия районов города или номерах ближайших школ.

Паспорт лучше носить либо бумажный, либо ID-карту, хотя иногда требуют бумажное приложение и к ней. Проверить документы в Дії для терробороны сложнее – не всегда у них с собой необходимые технические средства. Так что вас задержат до выяснения личности. Не притворяйтесь человеком, который имеет право быть на улице ночью (например, работником газовой компании или журналистом) – проверят и арестуют.

Во время проверки не держите телефон в руках. Вас могут заподозрить в съемке или передаче координат. Звоните родным только после того, как предупредите об этом терроборону. Если историю браузера и чата в телефоне полностью удалены, это вызовет подозрение, что вы диверсант или корректировка. Не чистите телефон без лишней необходимости – только если существует угроза встречи с оккупантами.

Вы в пути и не рассчитали время – не останавливайтесь посреди трассы и не расстраивайтесь. Дойдите до ближайшего блокпоста и спокойно объясните, кто вы и куда следуете. У вас проверят документы, машину, вещи, карманы и телефон.

Если в районе небезопасно, вас попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа. Не нарушайте это руководство – вас могут арестовать, выписать большой штраф или даже лишить свободы до 5 лет.

Если действия проверяющих вас были неправомерными, обратитесь по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ – 0800 50 04 42.

Больше по теме: Как помогая жертвам войны не пострадать от мошенников?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.