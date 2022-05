Як урятуватися від завалів у квартирі в умовах війни? | Все буде добре

Як врятуватися з під завалу після вибуху? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Якщо ваш будинок руйнується і ви не встигаєте вибігти, падайте на підлогу і повзіть в кут кімнати – дві стіни поруч надійніше вас захистять. Займіть позу як при відтисканні від підлоги – руки зігнуті під корпусом, ноги теж зігнуті. Якщо вас привалить неважкими уламками, зможете використати цей упор та посунути їх.

Будьте готові до того, що уламки можуть падати ще хвилин десять після вибуху, тож краще не покидайте в цей час своє сховище. Не панікуйте – акуратно звільніть руки та ноги. Без різких рухів! Бо ви можете зачепити конструкцію, що підтримує уламки зверху, і станеться ще більший обвал.

Дочекайтесь приїзду рятувальників та кричіть про допомогу. Кожні десять хвилин рятувальники вимикають техніку, щоб почути крики вцілілих. Також можете можете стукати по трубах і батареях. Сигнал SOS – три коротких – три довгих – три коротких удари.

Для того, щоб вас дістати, потрібно немало часу. За можливості, підстеліть щось під себе ковдру та накрийтеся чимось теплим. Періодично розтирайте кінцівки. Якщо вийде – сядьте, підтягніть коліна до грудей і прикрийте голову руками. У темряві не підсвічуйте нічого запальничкою – можете спровокувати ще один вибух, якщо поруч буде газ.

У вас травма чи кровотеча? Кров зупиніть тим, що є під рукою – шматком одежі чи ганчіркою затисніть рану, доки кров не перестане текти, зробіть пов’язку. Поранене око так затискати не можна – просто прикладіть тканину. Є з собою аптечка – зробіть джгут і запишіть час, коли його наклали (або замініть його ременем, лямкою від бюстгальтера, резинкою від білизни). У тілі застряг уламок чогось? Не витягуйте самі – буде більше крові.

Якщо рука чи нога зламана – спробуйте зробити шину, наприклад, ніжкою від стола. Зафіксуйте кінцівку у прямому положенні та зав’яжіть тканиною. Затиснуло частину тіла? Не намагайтеся звільнити її самі! Чекайте на рятувальників. Вас обов’язково врятують.

