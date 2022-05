Ядерна зброя – як захиститись? | Все буде добре

Ядерна зброя: як діяти при атаці? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Пам’ятайте, ядерна атака – не вирок людству. У сховищі вижити реально навіть біля епіцентру вибуху. І якщо ви чуєте сирену, а по радіо чи телебаченню підтвердили ядерний удар, не панікуйте – у вас буде ще шість хвилин, аби сховатися. Саме через цей час після вибуху починаються радіоактивні опади. Швидше йдіть до бомбосховища або метро.

Крайній випадок – підвал залізобетонного будинку або паркінг. Чим більший рейтинг сховища на малюнку на екрані – тим вищі ваші шанси вижити.

Якщо поруч немає сховища, то, побачивши спалах, хоча б падайте на землю, а краще в яму чи яр, обличчям вниз. Капюшон, куртку чи сумку натягніть на голову, але не стягуйте одяг з інших частин тіла – можливі опіки. Не дивіться на вибух – осліпнете.

Якщо встигаєте, захватіть у сховище запаси води та продуктів хоча б на дві доби. Краще консерви та воду в скляних пляшках чи банках (герметично закритих). Вони лишаються безпечними навіть після ядерного вибуху! Але перед використанням всі банки та пляшки протріть вологою ганчіркою, щоб зняти можливий радіоактивний пил. Після вибуху дощову воду пити заборонено – вона заражена, і кип’ятіння не допоможе!

Купіть у домашню аптечку таблетки Йодид калію (250 г.) та прийміть після вибуху. Але робіть це тільки після офіційного оголошення атаки у офіційних джерелах і не перевищуйте дозу! Пити розчин йоду чи інші антисептики не можна! Також не слід пити його для профілактики та наносити на шкіру!

Пам’ятайте: після вибуху навколо радіоактивним пилом заражене абсолютно все. В жодному разі не виходьте з укриття хоча б 48 годин. Краще – 8-9 днів. Купіть заздалегідь респіратори, гумові чоботи, плащ та рукавиці. І радіо на батарейках, бо інтернет та мобільний зв’язок, скоріше за все, не працюватимуть.

Служба надзвичайних ситуацій вам повідомить про подальші дії та евакуацію. Не нехтуйте інструкціями. Віримо – все буде добре.

