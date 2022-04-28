Надійні поради: Как не стать жертвой аферистов, разыскивая своих родственников?
Даже в такое тяжелое для Украины время аферисты не пренебрегают любой возможностью нажиться на чужом горе. И к сожалению, нередко их жертвами становятся украинцы, разыскивающие в отчаянии собственных родственников. Если вы тоже ищете близкого человека и хотите знать, как при этом не попасть на мошенников, ― читайте рекомендации Надежды Матвеевой в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».
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Во время войны легко потерять родственников. Кто-то находится на территории, где ведутся бои, а кто-то не выходит на связь после эвакуации. Разыскивая родных, помните: вашей бедой могут воспользоваться мошенники. Вот «Надійні поради», как не стать жертвой аферистов:
- Разыскивайте пропавших с помощью официальных структур. Публикуя в интернете объявления со своим номером телефона, вы сообщаете его мошенникам, которые могут потребовать деньги за помощь.
- Не можете ждать, решили бросить клич в соцсетях? Пишите для контакта номер телефона наиболее уравновешенного родственника. Лучше мужчины. Как играть на эмоциях мамы или жены, мошенники хорошо знают.
- Не оставляйте в интернете больше фактов, чем это нужно. Именно знанием подробностей мошенники шокируют родственников, когда требуют деньги.
- Самый популярный способ развода ― ночной звонок. Сложно собрать мысли в кучу, когда в трубку кричат, что родственник ранен в подвале, где нет связи, и нужны деньги на лекарства. Или в плену, где его пытают, поэтому немедленно платите выкуп. Не паникуйте! Попросите, чтобы собеседник назвал полное имя и фамилию родственника, дату его рождения. Пусть расскажет, где и при каких условиях произошло несчастье.
- Попросите, чтобы вашему близкому человеку дали трубку. Под предлогом искажающей голос плохой связи мошенник может говорить от имени родственника. Спросите что-нибудь очень личное. Или наоборот: назовите общего знакомого неправильно. Следите за реакцией собеседника.
- Ни в коем случае не перечисляйте деньги сразу. Скажите, что нужно время, чтобы собрать сумму. Соврите, что прихватило сердце. Используйте паузу, чтобы подумать, посоветоваться, обзвонить всех, кто может что-нибудь знать.
- Позвоните самому якобы пленнику или раненому. Есть случаи, когда мошенники разводили родственников в то время, когда герой переговоров спокойно спал в соседней комнате.
- Если ваш родственник находится в опасной зоне, договоритесь о слове-пароле. Это поможет уберечься от мошенников в будущем.
И главное. Как бы ни угрожали аферисты, не ведите с ними переговоры самостоятельно. Обращайтесь в соответствующие структуры ― в полицию, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или Центр противодействия дезинформации.
Будьте бдительны!
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