Ми з України: история Тимура Рудова из Мариуполя | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» моряк из Мариуполя Тимур Рудов рассказал невероятную историю собственного спасения. Подробности ― далее в материале.

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«С этим городом у меня связаны самые лучшие воспоминания. Я родился в нем. И никогда не мог представить, что они уничтожат мой город».

Тимур много времени прожил в россии.

«Это родина моих дедушки и бабушки. За 3 года жизни там я был очень разочарован. Отношение к людям, как к крепостным. Я вернулся в Мариуполь. Когда началась война, моя дочь до последнего момента не понимала, что происходит. Я ей объяснял, что по этническому происхождению она наполовину россиянка. Она не могла понять, как соседняя страна ― россия ― нападает на страну, где она живет. Три недели войны я был со своей семьей в Мариуполе во время блокады. Это было очень жутко! Мы видели людей, убитых осколками снарядов».

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Вместе с соседями его семья жила в подвале.

«Помню тот день, когда они попали в последний работающий магазин, в который я пошел. Незнакомый мужчина задержал меня своим разговором, тем самым спас мне жизнь. В тот день россияне убили парня, когда тот брал молоко для своих детей. Я понял, что разминулся со смертью на 2―3 минуты. Тогда я понял, что пора бежать из Мариуполя. Оставаться было опаснее, чем попытаться выйти. Я видел разбитые автомобили в дырах от снарядов, испуганных людей… Я оставил семью в безопасном месте и вернулся, чтобы заниматься волонтерством. Мы должны делать все для того, чтобы победить в этой войне! Все будет Украина!»

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Video: Ми з України: Моряк из Мариуполя о невероятной истории своего спасения История Тимура Рудова из Мариуполя, как он разминулся со смертью благодаря неизвестному человеку в выпуске рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре на сайте СТБ

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