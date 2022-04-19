Ми з України: история Анны из Бучи смотреть онлайн | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» 21-летняя Анна Тимченко рассказала, как рожала в Буче под адскими обстрелами и без связи. Подробности ― далее в материале.

«Последние полгода я проживала в Буче со своим мужем и старшим братом. За две недели до родов началась война. С первых дней Буча была под обстрелами, и мы не могли оттуда уехать. Вместе с мужем и братом мы прятались в подвале нашего дома. С 7 на 8 марта у меня начались схватки. Было очень тяжело дышать. Мы пытались дозвониться знакомым врачам, но нам не смогли прийти на помощь, так как врача остановили на российском блокпосте, разбили телефон, и на этом наша связь прервалась.

Пришлось рожать дома. Слава Богу, на помощь пришли мои соседки, которым я очень благодарна. Никогда не подумала бы, что соседи, с которыми мы никогда не общались, так быстро придут на помощь. Одна из соседок, Ирина, была терапевтом. Ей пришлось вспоминать то, что когда-то давно учила в университете. Стены, окна дрожали, дома не было ни электричества, ни тепла, ни газа, поэтому рожала при свечах вместо света. Вместо воды у нас были влажные салфетки.

Когда 8 марта родилась моя дочь и начали перерезать пуповину, все очень плакали. Нам было интересно узнать, какой рост и вес у маленькой. У нас не было нужных весов и сантиметра, поэтому на старые весы встал мой муж с дочерью, чтобы узнать хотя бы примерный вес. А вот рост мерили рулеткой (вес 3600 г, рост 49 см). Мы представляли это все по-другому, но выкрутились. Наш народ ― с огромным сердцем! Я очень благодарна соседкам за помощь, особенно терапевту Ирине. Я очень сильно верю в нашу победу!»

Video: Ми з України: История Анны Тимченко, которая рожала при свечах вместо света История Анны Тимченко из Бучи о родах во время войны без света, воды и электричества и соседками вместо врачей: смотрите онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 на сайте СТБ

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