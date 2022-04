Ми з України: історія Анни з Бучі дивитись онлайн | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» 21-річна Анна Тимченко розповіла, як народжувала в Бучі під пекельними обстрілами та без звязку. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Останніх пів року я проживала в Бучі зі своїм чоловіком і старшим братом. За два тижні до пологів почалася війна. З перших днів Буча була під обстрілами, і ми не могли звідти виїхати. Разом з чоловіком і братом ми ховалися в підвалі нашого будинку. З 7 на 8 березня у мене почалися перейми. Було дуже важко дихати. Ми намагалися дотелефонуватися знайомим лікарям, але нам не змогли прийти на допомогу, бо лікаря зупинили на російському блокпосту, розбили телефон, і на цьому наш зв’язок перервався.

Довелося народжувати вдома. Слава Богу, на допомогу прийшли мої сусідки, яким я дуже сильно вдячна. Ніколи б не подумала, що сусіди, з якими ми ніколи не спілкувалися, так швидко прийдуть на допомогу. Одна з сусідок, Ірина, була терапевткинею. Їй довелося згадувати те, що ще колись давно вчила в університеті. Стіни, вікна тремтіли, вдома не було ні електрики, ні тепла, ні газу, тому народжувала при свічках замість світла. Замість води у нас були вологі серветки.

Коли 8 березня народилася моя донечка і почали перерізати пуповину, всі дуже плакали. Нам було цікаво дізнатися, який зріст і вага в маленької. У нас не було потрібних ваг і сантиметра, тому на старі ваги став мій чоловік з донькою, щоб дізнатися хоча б приблизну вагу. А от зріст міряли рулеткою (вага 3600 г, зріст 49 см). Ми уявляли це все по-іншому, але викрутилися. Наш народ ― з величезним серцем! Я дуже вдячна сусідкам за допомогу, особливо терапевткині Ірині. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу!»

