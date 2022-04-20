Анастасия стала известной на весь мир благодаря фотографии, на которой она эвакуируется с собаками из Ирпеня. Спасение животных ― это ее миссия по жизни, ведь Анастасия ― ветеринар. За время войны девушка спасла уже более полусотни животных из Ирпеня и останавливаться на этом не собирается. Свою историю она рассказала в новой рубрике «Ми з України» дайджеста «Все буде добре».

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Уже 4 года Анастасия занимается узконаправленной передержкой больных животных. Вместе с мужем она собирает бездомных животных, лечит и находит им хозяев. Уезжать из Ирпеня Настя не хотела до последнего.

«Я очень не хотела уезжать из своего любимого города, там мой дом, я столько лет там прожила. Я очень долго сопротивлялась, пока у нас не отключили свет, газ и воду», ― рассказывает девушка.

Анастасия с мужем эвакуировалась из Ирпеня, когда россияне уже почти разрушили город. Вариант бежать без собак пара даже не рассматривала. Передвигаться с таким количеством животных было сложно, но им помогли неравнодушные люди.

«Мы только вышли из дома, к нам подошел человек, который тоже эвакуировался, и предложил помощь. Он взял тележку с котами, а мы уже с мужем повели собак. ЗСУ и тероборона подхватили собак и через вот этот мост разрушенный переносили», ― вспоминает Анастасия.

Во время эвакуации от стресса убежали несколько собак, в том числе щенок девушки ― бигль Зюзя. Через несколько дней, несмотря на угрозу жизни, Настя с мужем вернулась в эпицентр боевых действий. Там им удалось отыскать двух своих псов. Но она увидела, что по городу блуждало множество брошенных животных. Поэтому Настя с мужем начали каждую неделю приезжать в Ирпень, чтобы их спасать.

«Начали ездить туда, помогать брошенным животным. Помогать открывать животных, которые заперты, ну, и параллельно ищем своих потеряшек, естественно», ― делится девушка.

За время полномасштабной военной агрессии рф против Украины Анастасия спасла уже более полусотни животных. Она верит, что война скоро окончится победой Украины, и тогда осуществится ее мечта о приюте для животных.

Video: Ми з України: Ветеринар Анастасия спасает животных из Ирпеня История эвакуации ветеринара Анастасии из Ирпеня, как они вместе с мужем спасли более 50 животных во время обстрелов: смотрите онлайн выпуск рубрики Ми з України в программе Все Буде Добре 2022 на сайте СТБ

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