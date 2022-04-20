Анастасія стала відомою на весь світ завдяки фотографії, де вона евакуюється з собаками з Ірпеня. Порятунок тварин ― це місія її життя, адже Анастасія ― ветеринарка. За час війни дівчина врятувала вже понад півсотні тварин з Ірпеня і зупинятися на цьому не збирається. Свою історію вона розповіла у новій рубриці «Ми з України» дайджесту «Все буде добре».

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Уже 4 роки Анастасія займається вузькоспрямованою перетримкою хворих тварин. Разом із чоловіком вона збирає безпритульних тварин, лікує і знаходить їм господарів. Їхати з Ірпеня Настя не хотіла до останнього.

«Я дуже не хотіла їхати зі свого улюбленого міста, там мій дім, я стільки років там прожила. Я дуже довго опиралася, поки в нас не відключили світло, газ і воду», ― розповідає дівчина.

Анастасія з чоловіком евакуювалася з Ірпеня, коли росіяни вже майже зруйнували місто. Варіант тікати без собак пара навіть не розглядала. Пересуватися з такою кількістю тварин було складно, але їм допомогли небайдужі люди.

«Ми тільки вийшли з дому, до нас підійшов чоловік, який теж евакуювався, і запропонував допомогу. Він узяв візок із котами, а ми вже з чоловіком повели собак. ЗСУ і тероборона підхопили собак і через цей міст зруйнований переносили», ― згадує Анастасія.

Під час евакуації від стресу втекли кілька собак, зокрема цуценя дівчини ― бігль Зюзя. Через кілька днів, незважаючи на загрозу життю, Настя з чоловіком повернулися до епіцентру бойових дій. Там їм вдалося відшукати двох своїх псів. Але вона побачила, що містом блукало багато покинутих тварин. Тому Настя з чоловіком почали щотижня приїжджати до Ірпеня, щоб їх рятувати.

«Почали їздити туди, допомагати покинутим тваринам. Допомагати визволяти тварин, які замкнені, ну, і паралельно шукаємо своїх загубійків, звичайно», ― ділиться дівчина.

За час повномасштабної військової агресії рф проти України Анастасія врятувала вже понад пів сотні тварин. Вона вірить, що війна скоро закінчиться перемогою України, і тоді здійсниться її мрія про притулок для тварин.

Video: Ми з України: Ветеринарка Анастасія рятує тварин з Ірпеня Історія евакуації ветеринара Анастасії з Ірпеня, як вони разом із чоловіком врятували понад 50 тварин під час обстрілів: дивіться онлайн випуск рубрики Ми з України у програмі Все Буде Добре 2022 на сайті СТБ

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