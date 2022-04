Анастасія стала відомою на весь світ завдяки фотографії, де вона евакуюється з собаками з Ірпеня. Порятунок тварин ― це місія її життя, адже Анастасія ― ветеринарка. За час війни дівчина врятувала вже понад півсотні тварин з Ірпеня і зупинятися на цьому не збирається. Свою історію вона розповіла у новій рубриці «Ми з України» дайджесту «Все буде добре».

Більше на тему: Ми з України: Історія Анни Тимченко, яка народжувала при свічках замість світла

Уже 4 роки Анастасія займається вузькоспрямованою перетримкою хворих тварин. Разом із чоловіком вона збирає безпритульних тварин, лікує і знаходить їм господарів. Їхати з Ірпеня Настя не хотіла до останнього.

Анастасія з чоловіком евакуювалася з Ірпеня, коли росіяни вже майже зруйнували місто. Варіант тікати без собак пара навіть не розглядала. Пересуватися з такою кількістю тварин було складно, але їм допомогли небайдужі люди.

Під час евакуації від стресу втекли кілька собак, зокрема цуценя дівчини ― бігль Зюзя. Через кілька днів, незважаючи на загрозу життю, Настя з чоловіком повернулися до епіцентру бойових дій. Там їм вдалося відшукати двох своїх псів. Але вона побачила, що містом блукало багато покинутих тварин. Тому Настя з чоловіком почали щотижня приїжджати до Ірпеня, щоб їх рятувати.

За час повномасштабної військової агресії рф проти України Анастасія врятувала вже понад пів сотні тварин. Вона вірить, що війна скоро закінчиться перемогою України, і тоді здійсниться її мрія про притулок для тварин.

Більше на тему: Що робити, якщо побачили снаряд чи підозрілий предмет на вулиці?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.