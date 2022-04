Ми з України: історія Тимура Рудова з Маріуполя: Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» моряк із Маріуполя Тимур Рудов розповів неймовірну історію власного спасіння. Подробиці ― далі в матеріалі.

Більше на тему: Ми з України: Ветеринарка Анастасія рятує тварин з Ірпеня

«З цим містом у мене пов’язані найкращі спогади. Я в ньому народився. І ніколи не міг уявити, що вони знищать моє місто».

Тимур багато часу прожив у росії.

«Це батьківщина моїх дідуся і бабусі. За 3 роки життя там я був дуже розчарований. Ставлення до людей, як до кріпаків. Я повернувся до Маріуполя. Коли почалася війна, моя донька до останнього моменту не розуміла, що діється. Я їй пояснював, що за етнічним походженням вона наполовину росіянка. Вона не могла зрозуміти, як сусідня країна ― росія ― нападає на країну, де вона живе. Три тижні війни я був зі своєю сім’єю у Маріуполі під час блокади. Це було дуже моторошно! Ми бачили людей, які були вбиті осколками снарядів».

Більше на тему: Ми з України: Історія Анни Тимченко, яка народжувала при свічках замість світла

Разом із сусідами його родина жила у підвалі.

«Пам’ятаю той день, як вони поцілили в останній працюючий магазин, у який я пішов. Незнайомий чоловік затримав мене своєю розмовою, тим самим урятував мені життя. У той день росіяни вбили хлопця, коли той брав молоко для своїх дітей. Я зрозумів, що розминувся зі смертю на 2―3 хвилини. Тоді я зрозумів, що настав час тікати з Маріуполя. Лишатися було небезпечніше, ніж спробувати вийти. Я бачив розбиті автівки в дірках від снарядів, наляканих людей… Я залишив родину в безпечному місці і повернувся, щоб займатися волонтерством. Ми повинні робити все для того, щоби перемогти у цій війні! Все буде Україна!»

Більше на тему: Ми з України: Микола Шевчук віддав для ЗСУ всі свої заощадження

Більше на тему: Що робити, якщо побачили снаряд чи підозрілий предмет на вулиці?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.