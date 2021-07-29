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Равиоли со шпинатом: рецепт Оли Поляковой

29.07.2021

Оля Полякова, кроме карьеры певицы, успевает заниматься воспитанием двоих детей и ведением хозяйства. Также она регулярно радует своих домашних вкусными блюдами! Одно из них – традиционные итальянские равиоли со шпинатом!

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г
  • Яйца – 3 шт
  • Шпинат – 300 г
  • Шалфей – 150 г
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Рикотта – 200 г
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Зелёный лук – по вкусу

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Приготовление:

  1. Измельчаем в блендере шпинат с небольшим количеством воды.
  2. В муку добавляем соль, яйца, измельченный шпинат, оливковое масло.
  3. Вымешиваем крутое тесто. Оставляем его в холодильнике на 20 минут.
  4. Разминаем вилкой рикотту.
  5. Мелко режем лук, шалфей, чеснок.
  6. Взбиваем сливки до устойчивых пиков.
  7. Смешиваем зелень с рикоттой, вмешиваем сливки.
  8. Раскатываем тонко тесто, режем его на полоски 6-7 см шириной. Смазываем тесто взбитым желтком.
  9. Выкладываем на тесто начинку, сверху накрываем еще одной полоской теста и формируем равиоли.
  10. Варим равиоли в подсоленной воде с добавлением оливкового масла. Снимаем через минуту после закипания.
  11. Подаём с соусом, который готовим на сковороде из оливкового и сливочного масла, измельчённого чеснока и шалфея.

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Video: Равиоли со шпинатом: рецепт Оли Поляковой

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