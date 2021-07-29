Равиоли со шпинатом: рецепт Оли Поляковой
29.07.2021
Оля Полякова, кроме карьеры певицы, успевает заниматься воспитанием двоих детей и ведением хозяйства. Также она регулярно радует своих домашних вкусными блюдами! Одно из них – традиционные итальянские равиоли со шпинатом!
Ингредиенты:
- Мука – 400 г
- Яйца – 3 шт
- Шпинат – 300 г
- Шалфей – 150 г
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Рикотта – 200 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Зелёный лук – по вкусу
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Приготовление:
- Измельчаем в блендере шпинат с небольшим количеством воды.
- В муку добавляем соль, яйца, измельченный шпинат, оливковое масло.
- Вымешиваем крутое тесто. Оставляем его в холодильнике на 20 минут.
- Разминаем вилкой рикотту.
- Мелко режем лук, шалфей, чеснок.
- Взбиваем сливки до устойчивых пиков.
- Смешиваем зелень с рикоттой, вмешиваем сливки.
- Раскатываем тонко тесто, режем его на полоски 6-7 см шириной. Смазываем тесто взбитым желтком.
- Выкладываем на тесто начинку, сверху накрываем еще одной полоской теста и формируем равиоли.
- Варим равиоли в подсоленной воде с добавлением оливкового масла. Снимаем через минуту после закипания.
- Подаём с соусом, который готовим на сковороде из оливкового и сливочного масла, измельчённого чеснока и шалфея.
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Video: Равиоли со шпинатом: рецепт Оли Поляковой
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