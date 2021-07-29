Оля Полякова, кроме карьеры певицы, успевает заниматься воспитанием двоих детей и ведением хозяйства. Также она регулярно радует своих домашних вкусными блюдами! Одно из них – традиционные итальянские равиоли со шпинатом!

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Яйца – 3 шт

Шпинат – 300 г

Шалфей – 150 г

Оливковое масло – 3 ст.л.

Рикотта – 200 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Зелёный лук – по вкусу

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Приготовление:

Измельчаем в блендере шпинат с небольшим количеством воды. В муку добавляем соль, яйца, измельченный шпинат, оливковое масло. Вымешиваем крутое тесто. Оставляем его в холодильнике на 20 минут. Разминаем вилкой рикотту. Мелко режем лук, шалфей, чеснок. Взбиваем сливки до устойчивых пиков. Смешиваем зелень с рикоттой, вмешиваем сливки. Раскатываем тонко тесто, режем его на полоски 6-7 см шириной. Смазываем тесто взбитым желтком. Выкладываем на тесто начинку, сверху накрываем еще одной полоской теста и формируем равиоли. Варим равиоли в подсоленной воде с добавлением оливкового масла. Снимаем через минуту после закипания. Подаём с соусом, который готовим на сковороде из оливкового и сливочного масла, измельчённого чеснока и шалфея.

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Video: Равиоли со шпинатом: рецепт Оли Поляковой Равиоли со шпинатом от Оли Поляковой обязательно порадуют вас и ваших близком. Скорее читайте рецепт