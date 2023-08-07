Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua
Все буде добре

Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

07.08.2023

Окрошка – это тонизирующее сезонное блюдо, которое обожает большинство из нас. В летнюю жару такой холодный суп – настоящее спасение. Если вы не готовите окрошку, опасаясь испортить фигуру, то предлагаем попробовать диетический вариант. Рецепт диетической окрошки от экс-судьи шоу МастерШеф на СТБ Татьяны Литвиновой читайте в материале.

диетическая окрошка рецепт

Ингредиенты:

  • Говяжий язык — 200 г
  • Куриная грудка — 200 г
  • Огурец — 3 шт.
  • Редис — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Картофель — 2 шт.
  • кинза, укроп, перец, соль

Ингредиенты для заправки:

  • Минеральная вода — 1 л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Огурец — 1 шт.

Больше по теме: Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт

Приготовление:

  1. Нарезать кубиками: мясо, яйца, язык, редис, огурцы, картофель.
  2. Добавить нарезанную зелень.
  3. Смешать ингредиенты.

Приготовление заправки:

  1. Смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок.
  2. Залейте нарезанные овощи готовой заправкой и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

Больше по теме: Окрошка: 5 рецептов приготовления

Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ

Video: Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой

Диетическая окрошка: рецепт вкусной и тонизирующей окрошки на минеральной воде и лимонном соке от Татьяны Литвиновой. Как приготовить окрошку, читайте в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Томатная окрошка от Аллы Костромичевой

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Секреты ухода за орхидеями

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Как избежать укуса пчелы? Советы Константина Грубича

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Как разморозить мясо: два способа от шеф-повара Артема Радучича

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

3 способа охладить комнату для сна в жару

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Тепловой и солнечный удар: симптомы и первая помощь
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить