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Все буде добре

Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой

08.08.2023

Телеведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева поделилась уникальным рецептом! Он принадлежал ее бабушке, и теперь она готова открыть секреты приготовления закуски из баклажанов, которую она до сих пор делает своему сыну на праздники. Как приготовить закуску из баклажанов для летнего застолья, читайте в материале.

закуска из баклажанов

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 шт.
  • Уксус (6%) – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 200 мл
  • Сок лимона – 4-5 ст. л.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Кориандр молотый – 1 ст. л.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Карри (порошок) – 1 ст. л.
  • Чеснок – 6-7 зуб.
  • Кумин (молотый) – 0,5 ч. л.
  • Перец чили – 0,5 ч. л.
  • Петрушка – 1 пуч.
  • Соль – по вкусу

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Приготовление: 

  1. Баклажаны промыть и смазать оливковым маслом, выложить их на противень, застеленный фольгой, и запекать при температуре 200 градусов 20–25 минут.
  2. Затем обрезать плодоножки, посыпать место среза солью и оставить на 1 час.
  3. Измельчить сладкий и острый перец, петрушку, чеснок, добавить соль, кориандр, карри, красный молотый перец, кумин, лимонный сок, уксус и растительное масло. Смешать все ингредиенты.
  4. Сделать небольшие надрезы в баклажане и нафаршировать начинкой.

Поместить баклажаны в стерилизованные банки и залить растительным маслом. Оставить в холодильнике на 5 суток.

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Video: Закуска из баклажанов: рецепт простой закуски из баклажанов

Закуска из баклажанов: рецепт простой и очень вкусной закуски из баклажанов. Как приготовить закуску из баклажанов для летнего застолья, читайте в материале.

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